Українські сovid-сертифікати визнаватимуть у Європі – Шмигаль

Створення єдиного українського документа обговорювалося в уряді

Видані в Україні документи щодо щеплення проти коронавірусу визнаватимуться за кордоном. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

«Українські сертифікати здоров’я дадуть змогу людям подорожувати до Європейського Союзу», – зокрема написав він.

За словами премʼєра, цього тижня в Уряді відбулася нарада щодо розроблення відповідного документу. Україна першою звернулася до ЄС щодо сумісності європейського й українського сертифікатів. Отримання документу має стати максимально швидким, зручним і безпечним для кожного українця.

Нагадаємо, що в Євросоюзі з 15 червня введуть єдиний для всіх громадян сертифікат вакцинації проти Covid-19. Документ буде у паперовій та цифровій формах з посиленим захистом персональних даних власників документа.

На сертифікаті буде QR-код, де будуть всі потрібні відомості про людину – прізвище, дата народження, номер паспорта, відомості про те, чи пройшла вона вакцинацію та яким препаратом, а також хворіла вона чи ні.

Також Єврокомісія пропонує послабити обмеження на вʼїзд для вакцинованих.