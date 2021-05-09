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    Українські сovid-сертифікати визнаватимуть у Європі – Шмигаль

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    За словами прем'єра, Україна першою звернулася до ЄС щодо сумісності європейського й українського сертифікатів - Українські сovid-сертифікати визнаватимуть у Європі – Шмигаль
    За словами прем'єра, Україна першою звернулася до ЄС щодо сумісності європейського й українського сертифікатів
    Фото: DW

    Створення єдиного українського документа обговорювалося в уряді

    Видані в Україні документи щодо щеплення проти коронавірусу визнаватимуться за кордоном. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

    «Українські сертифікати здоров’я дадуть змогу людям подорожувати до Європейського Союзу», – зокрема написав він.

    За словами премʼєра, цього тижня в Уряді відбулася нарада щодо розроблення відповідного документу. Україна першою звернулася до ЄС щодо сумісності європейського й українського сертифікатів. Отримання документу має стати максимально швидким, зручним і безпечним для кожного українця.

    Нагадаємо, що в Євросоюзі з 15 червня введуть єдиний для всіх громадян сертифікат вакцинації проти Covid-19. Документ буде у паперовій та цифровій формах з посиленим захистом персональних даних власників документа.

    На сертифікаті буде QR-код, де будуть всі потрібні відомості про людину – прізвище, дата народження, номер паспорта, відомості про те, чи пройшла вона вакцинацію та яким препаратом, а також хворіла вона чи ні.

    Також Єврокомісія пропонує послабити обмеження на вʼїзд для вакцинованих.

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    Теги: ЄС Єврокомісія документи Україна щеплення Денис Шмигаль
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