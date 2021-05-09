Макрон відкрив в Страсбурзі конференцію про майбутнє Європи

Макрон заявив, що необхідно «зміцнювати авторитет демократії»

Президент Франції Еммануель Макрон в неділю, 9 травня, відкрив в Страсбурзі конференцію, присвячену майбутньому Європи, включаючи соціальний розвиток в Євросоюзі (ЄС) в найближче десятиліття. Трансляція виступу французького лідера велася пресслужбою Єлисейського палацу в Facebook.

Початок заходу приурочено до Дня Європи, який відзначається в цей день в ЄС.

«Ми починаємо цю дискусію в надзвичайній ситуації пандемії. Вона буде вестися на цифровій платформі Євросоюзу на багатьох мовах, і рекомендації, які висловлять учасники, будуть підсумовані Францією під час її головування в ЄС у 2022 році», – сказав Макрон.

В ході свого виступу він закликав відновити великі проєкти, вказавши на необхідність дослідження космосу і Світового океану. За словами президента Франції, Європа «повинна бути лідером в скороченні шкідливих викидів в атмосферу».

Разом з цим, зауважив Макрон, що необхідно «зміцнювати авторитет демократії». Він вважає, що в ході багатомісячної дискусії особливу роль потрібно відвести молоді. Лідер Франції переконаний, що саме молоді учасники заходу внесуть найбільшу кількість пропозицій.

На церемонії відкриття конференції про майбутнє Європи також виступив глава Європарламенту Давид Сассолі. Він, в свою чергу, виступив за розширення повноважень ЄП, наділення цього органу правом законодавчої ініціативи, а також правом визначати главу Єврокомісії.

Конференція про майбутнє Європи включає цілий ряд заходів, які будуть проводити на загальноєвропейському, національному та регіональному рівнях протягом усього року.

Напередодні Макрон, підбиваючи підсумки неформального саміту ЄС в Порту, заявив, що на саміті Євросоюзу, запланованому на 25 травня, члени об'єднання обговорять політику щодо Росії і Brexit.