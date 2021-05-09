Євросоюз відмовляється від продукції AstraZeneca через невиконання зобовʼязань

Євросоюз не оновлював замовлення AstraZeneca після червня

Проти англо-шведського виробника вакцин готується позов до суду

Європейський Союз не буде продовжувати контракт на поставку вакцин, укладений із AstraZeneca, натомість він готовий подавати до суду на компанію. Про це заявив комісар ЄС з внутрішньої торгівлі Тьєррі Бретон, повідомляє Le Figaro.

«Ми не оновлювали замовлення на поставки після червня. Подивимося, що станеться», – сказав Бретон в неділю.

Європейська комісія звинувачує AstraZeneca в невиконанні своїх зобов'язань щодо постачання вакцин. У першому кварталі англо-шведська група доставила в ЄС тільки 30 мільйонів доз замість очікуваних 120 мільйонів.

AstraZeneca також скоротила поставки в другому кварталі: 70 мільйонів замість 180 мільйонів.

Єврокомісія проінформувала послів ЄС, що вимагає доставки не менше 90 мільйонів доз протягом цього кварталу.

За інформацією ЗМІ, з 1 по 22 квітня було доставлено всього 4 мільйони доз.

Нагадаємо, Єврокомісія затвердила контракт з компаніями BioNTech-Pfizer про постачання у 2021-2023 роках ще 1,8 млрд доз вакцини від коронавірусу, з яких половина – гарантованих поставок.

Перед цим США підтримали ініціативу понад 100 країн-членів Світової організації торгівлі (СОТ) тимчасово призупинити дію патентів на вакцини від коронавірусу. Зняття патентного захисту з вакцин може дозволити біднішим країнам масово виробляти препарати-синоніми запатентованих вакцин.

Однак на думку гендиректора Pfizer Альберта Бурли, бідним країнам не вистачило препарату, оскільки вони самі відмовилися зарезервувати дози вакцини.