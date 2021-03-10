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    Конгрес США прийняв законопроєкт на $1,9 трильйона допомоги під час пандемії

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    Палата представників США затвердила план Байдена щодо боротьби з пандемією - Конгрес США прийняв законопроєкт на $1,9 трильйона допомоги під час пандемії
    Палата представників США затвердила план Байдена щодо боротьби з пандемією

    Законопроєкт підтримали 220 конгресменів, проти висловилися 211 законодавців

    Палата представників США проголосувала «за» план президента Джо Байдена щодо боротьби з пандемією коронавірусу. Він передбачає влиття в економіку 1,9 трильйона доларів.

    «За» «План порятунку Америки» проголосували представники Демократичної партії США.

    Підсумкове голосування відбулося в середу, 10 березня. Тепер документ скерують на підпис президенту. Очікується, що підписання відбудеться в п’ятницю, 12 березня.

    Результат голосування – 220 «за» і 211 «проти». Всі республіканці проголосували «проти». Один представник Демократичної партії, Джаред Голден зі штату Мен, також проголосував «проти».

    6 березня пакет економічної допомоги затвердили в Сенаті.

    Пакет передбачає, що сім’ї, річний дохід яких нижче встановленого мінімуму (75 тисяч доларів), отримають одноразову допомогу (стимулар чек) на суму 1400 доларів на кожного члена сім’ї.

    Згідно законопропроєкту:

    • 350 мільярдів доларів скерують урядам штатів і місцевій владі на подолання наслідків пандемії.
    • 130 мільярдів скерують на допомогу штатам у відкритті шкіл.
    • Не зміниться сума виплат з безробіття. Вона залишиться на рівні 300 доларів на тиждень до 6 вересня.
    • Сім’ї, річний дохід яких нижче ніж 150 тисяч доларів на рік, отримають податкові повернення на 10,2 тисячі доларів.
    • 800 мільйонів доларів спрямують на послуги для бездомних дітей.
    • 14 мільярдів доларів на поширення вакцини.
    • 49 мільярдів — на проведення тестувань і відстеження контактів хворих на коронавірус.
    • 12 мільярдів доларів на відкриття підприємств харчової промисловості.
    • 45 мільярдів доларів на допомогу в оплаті оренди, комунальних послуг та оплати кредиту на житло.
    • 30 мільярдів доларів на розвиток туризму.
    • Мільярди — на розвиток малого бізнесу та відновлення роботи концертних майданчиків.

    Представники Республіканської партії продовжують критикувати схвалений пакет фінансової допомоги. Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що раніше так безсистемно майже 2 трильйони доларів ще не витрачалися.

    Теги: США безробіття коронавірус
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