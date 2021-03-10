Єрмак подякував партнерам України з «нормандської четвірки» – Франції та Німеччині за їхні пропозиції

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував відеоконференцію радників лідерів «нормандської четвірки».

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Єрмак поскаржився послам «Великої двадцятки» на загострення ситуації на Донбасі.

Він наголосив на важливості дотримання режиму припинення вогню як принципової умови для просування в переговорах у «нормандському» та «мінському» форматах.

Єрмак подякував партнерам України з «нормандської четвірки» – Франції та Німеччині за їхні пропозиції та зусилля у питанні досягнення миру на Донбасі.

Керівник Офісу президента повідомив, що найближчим часом відбудеться відеоконференція радників лідерів держав – учасниць «нормандського формату», на якій обговорюватиметься врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, глава Офісу Зеленського Андрій Єрмак заявив, що Україна разом з Францією і Німеччиною розробила план відновлення миру на Донбасі, тепер його має схвалити Росія.

У МЗС Росії заявили, що їм невідомо про план врегулювання на Донбасі, про який заявляє Єрмак.

9 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що робота над нормандською зустріччю йде, але якщо вона не відбудеться, то він має намір зустрітися окремо з кожним із лідерів країн учасниць формату.