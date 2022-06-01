Посол України розповів про підступну «спецоперацію» Лукашенка з далекобійниками

Білоруські спецслужби захопили українських водіїв у заручники

Посол України в Білорусі Ігор Кизим розповів правду про «спецоперацію», якою білоруський диктатор Олександр Лукашенко вихвалявся ще у квітні. Про це дипломат написав на Facebook.

Кизим згадав пропагандистський фільм «Дороги додому», який показали учора, 31 травня, на білоруському державному телеканалі ОНТ. Фільм розповідав офіційну версію повернення білоруських далекобійників з України після початку повномасштабної російсько-української війни, в якій на боці агресора бере участь Білорусь.

Посол розповів правду про деталі цієї «спецоперації». За словами Кизима, Україна домовилася з Росією про взаємний обмін водіями, які на момент початку війни опинилися на чужій території. Місцем обміну був білоруський Брест, куди українські водії мали приїхати автобусом з Росії через територію Білорусі, а російські – з України через Польщу.

Кизим наголосив, що Білорусь зламала усі домовленості, втрутившись у процес обміну. «Коли росіяни перетнули кордон і опинилися в Білорусі, білоруські прикордонники не випустили українців і поставили умову, що випустять їх лише в обмін на своїх. Поселили їх в окремому вагоні і виставили навколо охорону», – зазначив дипломат.

Таким чином, «спецоперація», якою вихвалявся Лукашенко, виявилася звичайним захопленням заручників (що карається ст.. 147 Кримінального кодексу України – ред.).

Посол заявив, що режим Лукашенка ще раз показав – територія Білорусі є небезпечною для українців. «До речі, щодо питання про можливе місце мирних переговорів», – наголосив Ігор Кизим.

Нагадаємо, Лукашенко заявив про проведення «спецоперації із «визволення далекобійників» ще на початку квітня, але жодних деталей цієї «спецоперації» білоруський диктатор не оприлюднив.