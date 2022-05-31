Білорусь зняла зі зберігання танки та БМП. Передасть Росії?

Білорусь посилює свої війська біля кордону з Україною

Збройні сили Білорусі посилюють охорону кордону

Сьогодні, 31 травня, на території Білорусі не виявлено ознак формування противником наступальних угруповань. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 31 травня.

Основні зусилля збройних сил республіки Білорусь зосереджуються на посиленні охорони державного кордону.

Водночас, зафіксовано зняття з баз зберігання Білорусі танків та бойових машин піхоти. Не виключається їх подальша передача до збройних сил Росії з метою поповнення поточних втрат.

До слова, самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про проведення «спецоперації» КДБ в Україні. За його словами, вона полягала у звільненні десятків білорусів, які нібито були в українському полоні.

Держдеп США вкотре наголошує, що білоруський диктатор Лукашенко – співучасник нападу РФ на Україну.

Днями Білорусь обмежила доступ до районів, що межують з Україною. Три білоруські регіони межують з частиною Київської та Чернігівської областей.

Також Білорусь підсилює свої війська біля українського кордону маневровими групами.

Із 22 червня по 1 липня у Гомельській області Білорусі, що межує з Україною, відбудуться планові мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами.

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