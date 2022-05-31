Білорусь зняла зі зберігання танки та БМП. Передасть Росії?
Збройні сили Білорусі посилюють охорону кордону
Сьогодні, 31 травня, на території Білорусі не виявлено ознак формування противником наступальних угруповань. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 31 травня.
Основні зусилля збройних сил республіки Білорусь зосереджуються на посиленні охорони державного кордону.
Водночас, зафіксовано зняття з баз зберігання Білорусі танків та бойових машин піхоти. Не виключається їх подальша передача до збройних сил Росії з метою поповнення поточних втрат.
До слова, самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про проведення «спецоперації» КДБ в Україні. За його словами, вона полягала у звільненні десятків білорусів, які нібито були в українському полоні.
Держдеп США вкотре наголошує, що білоруський диктатор Лукашенко – співучасник нападу РФ на Україну.
Днями Білорусь обмежила доступ до районів, що межують з Україною. Три білоруські регіони межують з частиною Київської та Чернігівської областей.
Також Білорусь підсилює свої війська біля українського кордону маневровими групами.
Із 22 червня по 1 липня у Гомельській області Білорусі, що межує з Україною, відбудуться планові мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами.