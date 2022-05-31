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    У світі

    Білорусь зняла зі зберігання танки та БМП. Передасть Росії?

    Білорусь посилює свої війська біля кордону з Україною - Білорусь зняла зі зберігання танки та БМП. Передасть Росії?
    Білорусь посилює свої війська біля кордону з Україною
    фото з відкритих джерел

    Збройні сили Білорусі посилюють охорону кордону

    Сьогодні, 31 травня, на території Білорусі не виявлено ознак формування противником наступальних угруповань. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 31 травня.

    Основні зусилля збройних сил республіки Білорусь зосереджуються на посиленні охорони державного кордону.

    Водночас, зафіксовано зняття з баз зберігання Білорусі танків та бойових машин піхоти. Не виключається їх подальша передача до збройних сил Росії з метою поповнення поточних втрат.

    До слова, самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив про проведення «спецоперації» КДБ в Україні. За його словами, вона полягала у звільненні десятків білорусів, які нібито були в українському полоні.

    Держдеп США вкотре наголошує, що білоруський диктатор Лукашенко – співучасник нападу РФ на Україну.

    Днями Білорусь обмежила доступ до районів, що межують з Україною. Три білоруські регіони межують з частиною Київської та Чернігівської областей.

    Також Білорусь підсилює свої війська біля українського кордону маневровими групами.

    Із 22 червня по 1 липня у Гомельській області Білорусі, що межує з Україною, відбудуться планові мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами.

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    Теги: Білорусь росія окупанти Олександр Лукашенко війна Україна окупація #stoprussia
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    Білорусь зняла зі зберігання танки та БМП. Передасть Росії?