Білорусь підсилює свої війська біля українського кордону маневровими групами

Зберігається загроза завдання ударів по Україні з території Білорусі

Підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону на Волинському та Поліському напрямках. Зазначене угруповання посилено маневровими групами радіоелектронної боротьби, що діють вздовж державного кордону України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 28 травня.

У навчальних закладах Білорусі продовжується підготовка офіцерів запасу для потреб комплектування підрозділів військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони.

У район населеного пункту Лунінець Брестської області переміщено дивізіон ОТРК «Іскандер-М».

Зберігається загроза завдання ударів по об’єктах інфраструктури та підрозділах Сил оборони з території Білорусі.

Як повідомлялося, у Білорусі на три місяці з 1 червня обмежено тимчасове перебування громадян у прикордонній смузі на території Брагинського, Лоєвського та Хойницького районів Гомельської області, які знаходяться на кордоні з Україною.

Раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може завдати удару Україні в спину.

Також Лукашенко хоче створити спеціальне командування «для захисту півдня Білорусі».

Крім того, він переконаний, що українці ще проситимуть білорусів та росіян врятувати їх від поляків, які буцімто хочуть забрати собі західні області України.

Тим часом прем'єр Білорусі заявив, що Мінськ постачає зброю Росії.