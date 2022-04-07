Лукашенко заявив, що провів в Україні «спецоперацію» зі звільнення далекобійників

Лукашенко хвалиться, ніби визволив білоруських далекобійників із українського полону, але про деталі операції мовчить

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко натякнув, що може затримати українців, які живуть на території Білорусі

Білорусь провела на території України «спецоперацію зі звільнення співгромадян». Про це Олександр Лукашенко заявив під час засідання Радбезу Білорусі.

Лукашенко, виступаючи на Радбезі, поскаржився, що Білорусь через війну втратила семимільярдний український ринок, а потім додав, що «ці негідники почали захоплювати там наших людей, автомобілі, заарештували півтори тисячі вагонів».

Щодо людей – білоруський диктатор конкретизував, що нібито українські правоохоронці затримали до сотні водіїв-далекобійників з Білорусі, які перебували на території України.

«Я попереджав українців, що ми змушені будемо провести спецоперацію зі звільнення людей», – заявив Лукашенкл, додавши, що Білорусь таку спецоперацію провела.

Він сказав, що звільнили усіх «затриманих громадян Білорусі», але пізніше додав, що в Україні могли лишитися ще кілька білоруських далекобійників.

Крім того, Лукашенко пригрозив репресіями українцями, які живуть на території Білорусі. «Вони багато чим ризикують. Адже і тут немало – на чолі з послом - українців», – заявив білоруський диктатор, натякнувши на можливість затримань українців.

Нагадаємо, за інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, російські літаки 11 березня о 14:40 атакували білоруську територію на кордоні з Україною. Це було зроблено для того, щоб звинуватили у обстрілі Україну і таким чином втягнути білоруську армію у російсько-українську війну.

За неофіційною інформацією, Олександр Лукашенко планував тоді ввести білоруські війська на територію України, але частина армії відмовилася від участі у чужій війні.

Тож пізніше білоруські чиновники заявили і кілька разів повторили, що збройні сили Білорусі не братимуть участі у війні Росії проти України.

2 квітня Генштаб Збройних сил України зазначив, що білоруські війська посилюють оперативну та бойову підготовку.