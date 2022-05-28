Готують наступ? Білорусь обмежила доступ до районів, що межують з Україною

Білорусь на літо обмежила доступ до межуючих з Україною районів

Три білоруські регіони межують з частиною Київської та Чернігівської областей

Білорусь обмежила доступ і призупинила видачу перепусток в прикордонну смугу на території трьох районів Гомельської області, які межують з Україною. Про це повідомляється в Telegram Прикордонного комітету Білорусі.

«Державний прикордонний комітет інформує, що з метою забезпечення прикордонної безпеки з 1 червня 2022 р.по 31 серпня 2022 р. тимчасово обмежується в'їзд (вхід), тимчасове перебування громадян у прикордонній смузі на території Брагінського, Лоєвського та Хойницького районів Гомельської області», – йдеться в повідомленні.

Хойницький і Брагінський райони Білорусі межують з Київською областю, а Лоєвський – з Чернігівською областю.

Обмеження, що вводяться, не поширюються на осіб, які виконують трудові (службові) обов'язки, що беруть участь у заходах з охорони кордону на зазначеній території.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко може завдати удару Україні в спину.

Нагадаємо, підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону на Волинському та Поліському напрямках. Зазначене угруповання посилено маневровими групами радіоелектронної боротьби, що діють вздовж державного кордону України.