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    Новини

    Готують наступ? Білорусь обмежила доступ до районів, що межують з Україною

    Білорусь на літо обмежила доступ до межуючих з Україною районів - Готують наступ? Білорусь обмежила доступ до районів, що межують з Україною
    Білорусь на літо обмежила доступ до межуючих з Україною районів
    фото: euroradio.fm

    Три білоруські регіони межують з частиною Київської та Чернігівської областей

    Білорусь обмежила доступ і призупинила видачу перепусток в прикордонну смугу на території трьох районів Гомельської області, які межують з Україною. Про це повідомляється в Telegram Прикордонного комітету Білорусі.

    «Державний прикордонний комітет інформує, що з метою забезпечення прикордонної безпеки з 1 червня 2022 р.по 31 серпня 2022 р. тимчасово обмежується в'їзд (вхід), тимчасове перебування громадян у прикордонній смузі на території Брагінського, Лоєвського та Хойницького районів Гомельської області», – йдеться в повідомленні.

    Хойницький і Брагінський райони Білорусі межують з Київською областю, а Лоєвський – з Чернігівською областю.

    Обмеження, що вводяться, не поширюються на осіб, які виконують трудові (службові) обов'язки, що беруть участь у заходах з охорони кордону на зазначеній території.

    Раніше повідомлялося, що Лукашенко може завдати удару Україні в спину.

    Нагадаємо, підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону на Волинському та Поліському напрямках. Зазначене угруповання посилено маневровими групами радіоелектронної боротьби, що діють вздовж державного кордону України.

    Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Готують наступ? Білорусь обмежила доступ до районів, що межують з Україною