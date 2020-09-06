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    Bloomberg: Німеччина не збирається відмовлятися від «Північного потоку-2»

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    Влада Німеччини побоюється, що їм доведеться виплачувати компенсації учасникам проєкту &laquo;Північний потік-2&raquo; - Bloomberg: Німеччина не збирається відмовлятися від «Північного потоку-2»
    Влада Німеччини побоюється, що їм доведеться виплачувати компенсації учасникам проєкту «Північний потік-2»

    Канцлера Німеччини закликали відмовитися від реалізації проєкту після того, як було встановлено, що Навального отруїли «Новачком»

    Правлячий блок німецьких консерваторів Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів на чолі з канцлером Ангелою Меркель не має наміру відмовлятися від участі в проєкті будівництва «Північного потоку-2».

    Про це в суботу, 5 вересня, повідомило агентство Bloomberg.

    Відзначається, що канцлера закликали відмовитися від газопроводу після того, як було встановлено, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли «Новачком».

    Однак «зараз ні блок Меркель на чолі з християнськими демократами, ні її партнери з числа соціал-демократів, найімовірніше, не підтримають цю вимогу», підкреслили в агентстві.

    Джерела видання в Бундестазі вказують на три причини такого рішення Меркель і її прихильників.

    По-перше, відкритий тиск США на компанії, які задіяні в проєкті «Північний потік-2». По-друге, ймовірність, що владі Німеччини доведеться виплачувати компенсації учасникам проєкту. По-третє, будівництво російського газопроводу підтримує німецька промисловість, а також Східний комітет німецької економіки.

    Нагадаємо, один з кандидатів в очільники партії Меркель запропонував заморозити «Північний потік-2».

    Раніше повідомлялося, що німецький канцлер Ангела Меркель наполягає на завершенні будівництва «Північного потоку-2».

    Також ЗМІ повідомили, що більшість країн Євросоюзу підписали ноту проти втручання США у будівництво «Північного потоку-2».

    Нагадаємо, група з трьох американських сенаторів звернулась до оператора німецького порту Мукран з попередженням про наслідки через допомогу скандальному проєкту «Північний потік-2». 

    Як відомо, проєкт оборонного бюджету США передбачає посилення санкцій проти «Північного потоку-2». Зокрема, нові санкції торкнуться компаній, які будуть сприяти продажу, оренді або наданню суден для прокладки «Північного потоку-2».

    Раніше Євросоюз висловив стурбованість намірами США розширити санкції щодо компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2».

    Детальніше читайте тут:
    Росія енергетика газ Німеччина Ангела Меркель бізнес будівництво Північний потік-2
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