Росія звинуватила Захід і НАТО у створенні речовин з групи «Новачок»



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У міністерстві відзначили, що останнім часом фіксується безліч ворожих заяв по відношенню до Росії

Москва офіційно прокоментувала ситуацію навколо стану здоров’я опозиціонера Навального

МЗС Росії звинуватило західні країни і спеціалізовані структури НАТО в причетності до створення хімречовин з групи «Новачок». Про це йдеться в офіційному коментарі відомства з приводу ситуації навколо стану здоров’я Олексія Навального.

У міністерстві відзначили, що останнім часом фіксується безліч ворожих заяв по відношенню до Росії на тлі того, що сталося з Навальним. У тому числі у відомстві згадали спільну заяву глав МЗС Німеччини та Франції Хайко Мааса і Жан-Ів Ле Дріана.

«Протягом кількох років над хімречовинами, що входять в цю велику групу сполук, працювали фахівці багатьох західних країн і спеціалізованих структур НАТО. А в США, наприклад, розробникам технологій їх бойового застосування офіційно видано понад півтори сотні патентів», – зазначено в заяві.

Нагадаємо, Європейський союз закликав міжнародне співтовариство спільно відреагувати на отруєння Навального. Крім того, Брюссель заявив, що залишає за собою право на введення санкцій проти Росії.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила під час виступу перед урядом ФРН, що вона не сумнівається в діагнозі про отруєння Навального «Новачком».

До слова, Сполучені Штати оголосили, що ініціюють нові санкці проти Росії у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву уряду Німеччини про »безсумнівні докази» отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

МЗС Литви звинуватило російську владу в отруєнні Навального.

Уряд Німеччини 2 вересня заявив, що фахівці Бундесверу знайшли сліди отруєння бойовою речовиною з групи «Новачок» в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомлялося 1 вересня, генпрокуратура РФ попросила Німеччину надати результати аналізів Навального.

За інформацією ЗМІ, російські силовики стежили за Навальним перед його ймовірним отруєнням.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.

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