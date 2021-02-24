Посол України вручив вірчі грамоти президенту Ізраїлю

Євген Корнійчук також передав Реувену Рівліну запрошення відвідати Україну.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук вручив вірчі грамоти президенту Ізраїлю Реувену Рівліну і подякував за сприяння в переговорах України з отримання вакцини від Covid-19.

Церемонія вручення відбулася в середу в Єрусалимі.

Сторони обговорили стан українсько-ізраїльських відносин і наголосили на необхідності боротьби з проявами антисемітизму, расизму та інших форм нетерпимості.

Корнійчук підняв питання розвитку військово-технічного співробітництва, зміцнення торговельних зв'язків і посилення роботи щодо Угоди про зону вільної торгівлі.

Голова українського диппредставництва підтвердив запрошення Рівліну відвідати Україну для участі в заходах з нагоди 30-ї річниці Незалежності.

Як повідомляв Главком, після масової вакцинації кількість заражень на коронавірус в Ізраїлі різко впала. Ізраїльські медики виявили, що ризик зараження Covid-19 знизився на 95,8% серед людей, які отримали дві вакцини Pfizer.

При цьому ефективність вакцини у профілактиці лихоманки або проблем з диханням склала 98%, у запобіганні госпіталізаціям та смерті – 98,9%.

Висновки базуються на даних, зібраних на національному рівні про ізраїльтян, які отримали другу дозу вакцини принаймні за два тижні до оцінки результатів. Близько 1,7 мільйона ізраїльтян були двічі щеплені до 30 січня, завдяки чому інформацію про них змогли включити у масове дослідження ефективності препарату від Pfizer.

Додамо, що в Ізраїлі першу дозу вакцини від коронавірусу вже отримали 4,456 млн громадян у віці старше 16 років. Це понад 70% від населення у даній віковій групі.