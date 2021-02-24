Співробітник Офісу президента вирішив звільнитися після обвинувального вироку Стерненку

Кошман додав, що зараз відкритий до співпраці та готовий до участі в нових проєктах

Наразі невідомо, чи погодило керівництво заяву Кошмана на звільнення

Керівник експертної групи з внутрішньої та гуманітарної політики Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики Офісу президента Сергій Кошман 24 лютого написав заяву про відставку. Таке рішення він ухвалив після оголошення обвинувального вироку активісту й блогеру Сергію Стерненку.

«Написав заяву про звільнення з Офісу президента. Бо ходити на протести на Банкову працюючи на Банковій доволі дивно. На жаль, інших інструментів впливу я поки що не бачу. Майже за рік переконався, що експертних порад там особливо не потребують», – розповів Кошман на своїй сторінці в мережі Facebook.





Кошман додав, що зараз відкритий до співпраці та готовий до участі в нових проєктах.

Приморський райсуд Одеси 23 лютого оголосив вирок екслідеру Одеської обласної організації «Правого сектора» Сергію Стерненку – сім років та три місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Суд назвав активіста винним у скоєнні трьох злочинів: розбійний напад, викрадення людини, незаконне зберігання вогнепальної зброї. Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів.

Прокурор Одещини Сергій Костенко пояснив, чому справу Стерненка розглядали аж п’ять років. На Банковій прокоментували вирок: президент не втручається в розслідування.

У столиці відбулася акція на підтримку Стерненка: поліція затримала щонайменше 11 людей. Активісти під час протистояння почали знімати шоломи з силовиків, після чого спалювали їх.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко прокоментував акції протесту під будівлею Офісу президента, де внаслідок сутичок постраждали 27 правоохоронців.