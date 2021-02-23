Наймасштабніша вакцинація у світі. Уряд Ізраїлю прозвітував про суттєві позитивні наслідки

В Ізраїлі підтвердили ефективність вакцини Pfizer у стримуванні поширення ковіду

Відділ епідеміології Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю опублікував звіт про ефективність вакцинації проти коронавірусу. Захзначимо, що Ізраїль розпочав кампанію з вакцинації 20 грудня та використовує вакцину Pfizer і BioNTech.

Ефективність вакцинації вимірює ризик захворюваності людей, які отримали дві порції вакцини, у порівнянні з людьми, які не робили щеплення взагалі.

Згідно з останніми даними, ефективність вакцинації проти захворюваності, важкої захворюваності, госпіталізації і смертності є дуже високою.

Ефективність вакцинації після 14 днів з моменту отримання другої порції вакцини:

Запобігання всіх випадків захворюваності - 95,8%.

Запобігання захворювання з температурою і/або респіраторними симптомами - 98,0%.

Запобігання госпіталізації, пов'язаної з коронавірусом - 98,9%.

Запобігання тяжкого перебігу захворювання коронавірусом - 99,2%.

Запобігання смертності через захворювання коронавірусом - 98,9%.

Генеральний директор Міністерства охорони здоров'я професор Хезі Леві заявив, що завдяки сильній системі охорони здоров'я Ізраїлю, яка дозволила протягом короткого терміну провести безпрецедентно широку вакцинацію населення, і завдяки здатності проводити велике епідеміологічне спостереження, Ізраїль є першою державою в світі, що продемонструвла ефект вакцинації проти коронавірусу в реальних клінічних умовах.

«Вакцинація значним чином знижує важку захворюваність і смертність, і це знаходить відображення в даних про захворюваність по країні. Нашою метою є подальша вакцинація всього населення у віці 16 років і старше, і з часом - також і до 16 років, для всебічного захисту населення, який дозволить нам повернутися до нормального життя, чого ми всі бажаємо», - заявив Леві.

Додамо, що в Ізраїлі першу дозу вакцини від коронавірусу вже отримали 4,456 млн громадян у віці старше 16 років. Це понад 70% від населення у даній віковій групі.