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    Наймасштабніша вакцинація у світі. Уряд Ізраїлю прозвітував про суттєві позитивні наслідки

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    <span>Кампанія з масової вакцинації в Ізраїлі почалася 20 грудня</span> - Наймасштабніша вакцинація у світі. Уряд Ізраїлю прозвітував про суттєві позитивні наслідки
    Кампанія з масової вакцинації в Ізраїлі почалася 20 грудня
    Фото: Авшалом Сассоні / Flash90

    В Ізраїлі підтвердили ефективність вакцини Pfizer у стримуванні поширення ковіду

    Відділ епідеміології Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю опублікував звіт про ефективність вакцинації проти коронавірусу. Захзначимо, що Ізраїль розпочав кампанію з вакцинації 20 грудня та використовує вакцину Pfizer і BioNTech.

    Ефективність вакцинації вимірює ризик захворюваності людей, які отримали дві порції вакцини, у порівнянні з людьми, які не робили щеплення взагалі.

    Згідно з останніми даними, ефективність вакцинації проти захворюваності, важкої захворюваності, госпіталізації і смертності є дуже високою.

    Ефективність вакцинації після 14 днів з моменту отримання другої порції вакцини:

    • Запобігання всіх випадків захворюваності - 95,8%.
    • Запобігання захворювання з температурою і/або респіраторними симптомами - 98,0%.
    • Запобігання госпіталізації, пов'язаної з коронавірусом - 98,9%.
    • Запобігання тяжкого перебігу захворювання коронавірусом - 99,2%.
    • Запобігання смертності через захворювання коронавірусом - 98,9%.

    Генеральний директор Міністерства охорони здоров'я професор Хезі Леві заявив, що завдяки сильній системі охорони здоров'я Ізраїлю, яка дозволила протягом короткого терміну провести безпрецедентно широку вакцинацію населення, і завдяки здатності проводити велике епідеміологічне спостереження, Ізраїль є першою державою в світі, що продемонструвла ефект вакцинації проти коронавірусу в реальних клінічних умовах.

    «Вакцинація значним чином знижує важку захворюваність і смертність, і це знаходить відображення в даних про захворюваність по країні. Нашою метою є подальша вакцинація всього населення у віці 16 років і старше, і з часом - також і до 16 років, для всебічного захисту населення, який дозволить нам повернутися до нормального життя, чого ми всі бажаємо», - заявив Леві.

    Додамо, що в Ізраїлі першу дозу вакцини від коронавірусу вже отримали 4,456 млн громадян у віці старше 16 років. Це понад 70% від населення у даній віковій групі.

    Теги: здоров'я Ізраїль хвороби щеплення вакцинація
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