Наймасштабніша вакцинація у світі. Уряд Ізраїлю прозвітував про суттєві позитивні наслідки
В Ізраїлі підтвердили ефективність вакцини Pfizer у стримуванні поширення ковіду
Ефективність вакцинації вимірює ризик захворюваності людей, які отримали дві порції вакцини, у порівнянні з людьми, які не робили щеплення взагалі.
Згідно з останніми даними, ефективність вакцинації проти захворюваності, важкої захворюваності, госпіталізації і смертності є дуже високою.
Ефективність вакцинації після 14 днів з моменту отримання другої порції вакцини:
- Запобігання всіх випадків захворюваності - 95,8%.
- Запобігання захворювання з температурою і/або респіраторними симптомами - 98,0%.
- Запобігання госпіталізації, пов'язаної з коронавірусом - 98,9%.
- Запобігання тяжкого перебігу захворювання коронавірусом - 99,2%.
- Запобігання смертності через захворювання коронавірусом - 98,9%.
Генеральний директор Міністерства охорони здоров'я професор Хезі Леві заявив, що завдяки сильній системі охорони здоров'я Ізраїлю, яка дозволила протягом короткого терміну провести безпрецедентно широку вакцинацію населення, і завдяки здатності проводити велике епідеміологічне спостереження, Ізраїль є першою державою в світі, що продемонструвла ефект вакцинації проти коронавірусу в реальних клінічних умовах.
«Вакцинація значним чином знижує важку захворюваність і смертність, і це знаходить відображення в даних про захворюваність по країні. Нашою метою є подальша вакцинація всього населення у віці 16 років і старше, і з часом - також і до 16 років, для всебічного захисту населення, який дозволить нам повернутися до нормального життя, чого ми всі бажаємо», - заявив Леві.
Додамо, що в Ізраїлі першу дозу вакцини від коронавірусу вже отримали 4,456 млн громадян у віці старше 16 років. Це понад 70% від населення у даній віковій групі.