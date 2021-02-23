Ізраїль: 70% дорослого населення країни вже щеплені від коронавірусу

Лише за один день 22 лютого в Ізраїлі щеплення отримали 157000 людей

В Ізраїлі першу дозу вакцини від коронавірусу вже отримали 4,456 млн громадян у віці старше 16 років. Це понад 70% від населення у даній віковій групі. Дані оприлюднило міністерство охорони здоров'я вранці 23 лютого.

Відзначається, що вчора щеплення отримали ще 157000 громадян. Другою дозою ковід-вакцини щеплені 3,076 млн ізраїльтян.

Як повідомляв Главком, після масової вакцинації кількість заражень на коронавірус в Ізраїлі різко впала. Ізраїльські медики виявили, що ризик зараження Covid-19 знизився на 95,8% серед людей, які отримали дві вакцини Pfizer.

При цьому ефективність вакцини у профілактиці лихоманки або проблем з диханням склала 98%, у запобіганні госпіталізаціям та смерті – 98,9%.

Висновки базуються на даних, зібраних на національному рівні про ізраїльтян, які отримали другу дозу вакцини принаймні за два тижні до оцінки результатів. Близько 1,7 мільйона ізраїльтян були двічі щеплені до 30 січня, завдяки чому інформацію про них змогли включити у масове дослідження ефективності препарату від Pfizer.

Тим часом в Україні лише сьогодні, 23 лютого, зареєстрували першу вакцину проти коронавірусу. Це препарат CoviShield. Вакцина, яка розроблена Oxford/AstraZeneca та виробляється на потужностях в Індії. Препарат схвалили для екстреного використання.

Раніше стало відомо, що Україна домовилась про 15 млн доз вакцини NovaVax. Однак вони до нас потраплять не раніше липня.

Минулими вихідними очільник МОЗ Максим Степанов у Індії проконтролював відправку першої партії вакцини CoviShield. у МОЗ наголосили, що міністр особисто проконтролював відвантаження перших 500 тис. доз із заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Індійська вакцина Covishield, щодо постачання в Україну якої домовлявся міністр охорони здоров'я Максим Степанов, прибуде в аеропорт «Бориспіль» з хвилини на хвилину.