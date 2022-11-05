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Постачання зброї РФ: радник голови Офісу президента розповів, як потрібно діяти з Іраном

Юрій Лящук
glavcom.ua
Постачання зброї РФ: радник голови Офісу президента розповів, як потрібно діяти з Іраном
Іран фінансує терористичні держави і угруповання
фото ілюстративне

Можна було б завдавати конкретних ударів по виробництву дронів і балістичних ракет

Іран продовжує постачати зброю російським окупантам. До цієї країни необхідно запроваджувати не лише санкції та ембарго. Таку заяву зробив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Потрібно підходити жорсткіше до таких країн, як Іран. Звертаючи увагу на те, що вони порушують: абсолютно конкретно вбивають своїх людей на вулицях, які протестують проти абсолютно тоталітарного режиму. Вони фінансують або постачають зброю РФ», – сказав Подоляк в ефірі національного телемарафону в суботу.

«Мені здається, що можна було б завдавати конкретних ударів по виробництву дронів і балістичних ракет тощо. Не може держава, яка фінансує терористичні угруповання і держави – робити безкарно це далі», – зазначив радник голови ОП.

Також він наголосив, що передача дронів і зброї Іраном терористичним державам триватиме доти, доки «цивілізований світ не почне карати тут і зараз».

Нагадаємо, 5 листопада МЗС Ірану публічно визнав, що Тегеран передавав бойові дрони Росії нібито за кілька місяців до її повномасштабного вторгнення в Україну. При цьому раніше Іран всіляко спростовував постачання озброєння Росії, яке вона використовує у війні.

У відповідь в МЗС України заявили, що відстежуватимуть можливі шляхи постачання зброї з Ірану в Росію. При цьому Іран має пам’ятати про можливі наслідки співпраці з Російською Федерацією.

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Теги: війна Іран Михайло Подоляк Україна

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