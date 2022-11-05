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Україна попередила Іран про наслідки співучасті у злочинах Росії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Україна попередила Іран про наслідки співучасті у злочинах Росії
Іран визнав, що постачав Росії дрони
фото з відкритих джерел

МЗС України звинуватив іранського міністра в інсинуаціях

Україна продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, аби унеможливити використання Росією іранської зброї. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи визнання Іраном поставок дронів Росії.

«Україна навчена довіряти лише фактам. Тому МЗС на чолі з Дмитром Кулебою, а також в тісній координації з українськими причетними відомствами, продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, аби унеможливити використання Росією іранської зброї задля вбивств українців та знищення нашої критичної інфраструктури», – зазначив він.

Ніколенко також зауважив, що глава МЗС Ірану «принагідно поширив інсинуації про начебто відмову української сторони від зустрічі з іранськими експертами під тиском західних партнерів».

«У Тегерані мають усвідомлювати, що наслідки співучасті в злочинах агресії РФ проти України будуть набагато масштабнішими, аніж вигода від підтримки Росії», – підкреслив речник МЗС України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян 5 листопада вперше визнав, що його країна надавала Росії дрони-камікадзе, але наполягає на тому, що передача відбулася до війни РФ проти України.

Водночас Іран не бачить використання своїх безпілотників в Україні. «Якщо (Україна – ред.) має документи, які підтверджують, що Росія застосувала іранські дрони в Україні, вони мають надати їх нам. Якщо нам доведуть, що Росія використала іранські дрони у війні проти України, ми не залишимося байдужими», – додав глава МЗС Ірану.

Як відомо, Росія закуповує в Ірану безпілотники та використовує їх для атак на Україну. При цьому в Ірані продовжували заперечувати передавання Росії дронів-камікадзе Shahed 136. Ця держава цинічно заявила, що вона нібито нейтральна та закликала Україну «бути реалісткою». 

На тимчасово окупованих територіях України та в Білорусі присутні іранські інструктори, як допомагають запускати дрони по українських містах. Зокрема, нещодавно на південь України прибула нова група радників з Ірану.

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Теги: Іран росія Україна безпілотник війна

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