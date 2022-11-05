Іран вперше визнав, що надавав Росії дрони

Глава МЗС Ірану Хоссейн Амірабдоллахян просить в України документи, які підтверджують, що РФ застосувала іранські дрони

Іран не бачить використання своїх безпілотників в Україні

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян 5 листопада вперше визнав, що його країна надавала Росії дрони-камікадзе, але наполягає на тому, що передача відбулася до війни РФ проти України. Про це повідомляє Associated Press.

Коментарі глави МЗС Ірану з’явилися після місяців незрозумілих повідомлень з Ірану про постачання зброї, оскільки Росія посилає безпілотники, які влучають в українську енергетичну інфраструктуру та цивільні цілі в Україні.

«Ми надали обмежену кількість дронів Росії за кілька місяців до війни в Україні», - сказав Амірабдоллахян журналістам.

Водночас Іран не бачить використання своїх безпілотників в Україні. Амірабдоллахян сказав, що Іран виступає за припинення війни.

«Якщо (Україна – ред.) має документи, які підтверджують, що Росія застосувала іранські дрони в Україні, вони мають надати їх нам. Якщо нам доведуть, що Росія використала іранські дрони у війні проти України, ми не залишимося байдужими», – додав він.

Як відомо, Росія закуповує в Ірану безпілотники та використовує їх для атак на Україну. При цьому в Ірані продовжували заперечувати передавання Росії дронів-камікадзе Shahed 136. Ця держава цинічно заявила, що вона нібито нейтральна та закликала Україну «бути реалісткою».

Нагадаємо, президент Джо Байден у четвер сказав своїм прихильникам «ми визволимо Іран» після того, як вони закликали звернути увагу на протести, які поширилися в цій країні.

На тимчасово окупованих територіях та навіть у Білорусі присутні іранські інструктори, як допомагають запускати дрони по українських містах. Зокрема, нещодавно на південь України прибула нова група радників з Ірану.