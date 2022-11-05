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«Ми точно знаємо». Зеленський викрив чергову брехню Ірану

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
«Ми точно знаємо». Зеленський викрив чергову брехню Ірану
Зеленський розкритикував заяву Ірану щодо дронів-камікадзе
фото: Офіс президента

Україна точно знає, що іранські інструктори вчили росіян користуватися дронами-камікадзе, але влада Ірану про це мовчить

Президент Володимир Зеленський сказав, що заява Ірану про те, що він передавав дрони Росії ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну в обмеженій кількості, є брехливою. Про глава держави заявив у своєму вечірньому зверненні.

«До речі, сьогодні з'явилося повідомлення з Ірану від офіційних представників. Там вирішили визнати, що постачали дрони для російського терору. Але і в цьому визнанні вони збрехали. Ми щодобово збиваємо іранські дрони щонайменше по 10 штук, а іранський режим стверджує, що нібито дав небагато і ще до початку повномаштабного вторгнення. Лише за один вчорашній день було знищено 11 «Шахедів», – підкреслив президент.

За його словами, Україна точно знає, що іранські інструктори вчили росіян користуватися дронами-камікадзе, але влада Ірану про це мовчить.

«І якщо в Ірані й надалі будуть брехати про очевидне, то це означає, що світ докладатиме ще більше зусиль, щоб розслідувати терористичну співпрацю російського та іранського режимів і те, чим Росія платить Ірану за таке співробітництво. Не буде такого в сучасному світі, щоб хтось з терористів або їхніх спільників залишився безкарним», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 5 листопада МЗС Ірану публічно визнав, що Тегеран передавав бойові дрони Росії нібито за кілька місяців до її повномасштабного вторгнення в Україну. При цьому раніше Іран всіляко спростовував постачання озброєння Росії, яке вона використовує у війні.

У відповідь в МЗС України заявили, що відстежуватимуть можливі шляхи постачання зброї з Ірану в Росію. При цьому Іран має пам’ятати про можливі наслідки співпраці з Російською Федерацією.

Теги: росія Володимир Зеленський Україна президент озброєння влада

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