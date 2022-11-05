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Іран, ймовірно, направив до РФ нову партію дронів-камікадзе, – Bild

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Іран, ймовірно, направив до РФ нову партію дронів-камікадзе, – Bild
Іранський літак в аеропорту «Внуково»

Іран відправив у Росію військовий борт

Іран направив до Москви транспортний літак, на борту якого, ймовірно, могли перебувати дрони-камікадзе. Про це повідомляє Bild.

«Великотоннажний лайнер Іл-76 вилетів з Тегерана в четвер рано вранці і приземлився у вантажному терміналі московського аеропорту Внуково близько полудня. На двох фотографіях з анонімних джерел помітно машину під час її розвантаження», – пише видання.

Зокрема, на фото можна побачити, як навантажувачі вивозять піддони з великими ящиками з машини в ангар.

Військовий експерт Bild Юліан Репке зазначає, що рейс здійснила авіакомпанія Pouya Air, яка знаходиться у санкційному списку США. Американський Мінфін стверджує, що літаки цієї авіакомпанії використовують для транспортування незаконних вантажів.

«Цей факт підтверджує і те, що літак (1992 рік побудови) офіційно належить приватній іранській авіакомпанії Pouya Air. Авіакомпанія Pouya Air до 2012 року називалася Yas Air і змінила назву лише після внесення США до санкційного списку», – пишуть журналісти.

Репке вважає, що саме на Іл-76 до Москви прибула нова партія дронів Shahed-136, які росіяни активно використовують у війні проти України.

Нагадаємо, 5 листопада МЗС Ірану публічно визнав, що Тегеран передавав бойові дрони Росії нібито за кілька місяців до її повномасштабного вторгнення в Україну. При цьому раніше Іран всіляко спростовував постачання озброєння Росії, яке вона використовує у війні.

У відповідь в МЗС України заявили, що відстежуватимуть можливі шляхи постачання зброї з Ірану в Росію. При цьому Іран має пам’ятати про можливі наслідки співпраці з Російською Федерацією.

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