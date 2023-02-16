Повернення українців, «Берлінале» змінив кольори: звернення Зеленського (відео)

Маємо тримати ситуацію на фронті й готуватися до будь-яких ескалаційних кроків ворога

Черговий день перемог на дипломатичному фронті, все більше країн долучаються до підтримки України. Про нас кажуть і під час святкувань головного національного свята у Литві, і на відкритті Берлінського кінофестивалю. Тож сподівання агресора на те, що світ «втомиться від України», не виправдаються. Про це у четвер розповів президент України у своєму вечірньому зверненні.

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Повернення з полону

Добра новина доби, яка добігає кінця, полягає у поверненні додому українців з російського полону. Йдеться про 101 людину, більшість з яких є оборонцями Маріуполя. «Я щасливий за кожну з більш як сотні українських родин, до яких повертаються сини, брати, чоловіки», – сказав Зеленський та подякував всій команді переговірників та тих, хто допоміг реалізувати цей обмін.

Пріоритетом є подальше звільнення української землі

Сьогодні президент України провів чергове засідання Ставки, на якому детально заслухали про ситуацію за кожним із напрямків. «Постачання зброї, постачання боєприпасів, підготовка наших військових. Плани й можливості ворога. Потенціал української відповіді. Тримати ситуацію на фронті й готуватися до будь-яких ескалаційних кроків ворога – це пріоритет на найближчий час. Просуватись у подальшому звільненні нашої землі – це пріоритет, який ретельно готуємо», – наголосив голова держави.

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Міжнародна підтримка зростає

Одразу кілька успіхів Україна має на дипломатичному фронті. Володимир Зеленський підкреслив, що не про всі зустрічі та домовленості може говорити публічно. Втім деякі кейси мають бути обнародовані. Зокрема, його участь у засіданні норвезького парламенту. Сьогодні там опрацьовували історичний пакет підтримки для нашої держави – на п’ять років ($7 млрд). Норвегія, за словами президента, є одним із наших найбільш послідовних та енергійних партнерів. «Особливо важливо: цей пакет тривалої, пʼятирічної підтримки – це приклад, орієнтир. Це рівень, який бачать інші партнери», – акцентував Володимир Зеленський.

Він також розповів про зустріч з міністром закордонних справ Ізраїлю, який прибув з візитом в Україну. «Поінформував про ситуацію на передовій, про наші зусилля на міжнародних майданчиках. Зокрема, представив нашу формулу миру й запросив Ізраїль приєднатись до її реалізації», – розповів президент України.

За його словами, успішною була й зустріч з лідером Лейбористської партії Великої Британії. Британці – щирий і міцний наш союзник, вони серед найсильніших захисників глобальної свободи. «Важливо, щоб представники всього політичного спектра Сполученого Королівства бачили на власні очі, що принесла російська війна і як українці налаштовані перемогти й відбудувати свою країну. Це була сьогодні змістовна зустріч, корисна», – сказав Зеленський.

Він також поговорив із Президентом Казахстану. Передусім про співпрацю на міжнародних майданчиках – є те, що можемо зробити разом заради наших спільних інтересів і захисту міжнародного права.

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Ведмідь буває правильним

Голова держави сьогодні взяв участь у відкритті 73-го Берлінського кінофестивалю. «Синьо-жовті кольори символу «Берлінале», знаменитого ведмедя, цьогоріч – це справді зворушливо. І потужно. Ми разом доводимо, що й ведмідь буває правильним», – заявив Володимир Зеленський. Він подякував всім кіномитцям, які не залишилися байдужими й підтримують Україну силою своїх робіт і свого впливу.

Вітання для Литви

Володимир Зеленський окрему увагу у зверненні приділив Литві. Адже сьогодні наші литовські брати відзначають 105-ту річницю відновлення Литовської держави. «Я хочу ще раз підкреслити зараз: Литва почала нам допомагати ще до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення. І я постійно відчуваю цю підтримку – і від пана Президента Гітанаса Наусєди, і від Литовської держави загалом. Абсолютно впевнений, що ми разом будемо відзначати дні нашої державності ще багато разів – і завжди у своїх вільних країнах», – сказав президент України.