Шольц прилетить до Парижа на зустріч із Зеленським

ЗМІ повідомили, що Зеленський після Британії вирушить до Франції

Сьогодні, 8 лютого, канцлер Німеччини Олаф Шольц прилетить до столиці Франції Парижа на зустріч з президентами України та Франції Володимиром Зеленським та Еммануелем Макроном. Про це повідомляє NTV .

Будь ласка, читайте текст після реклами

Джерела видання у Берліні повідомили, що ввечері Шольц вилетить до Парижа для зустрічі із Зеленським та Макроном.

Видання зазначає, що Зеленський не планує відвідувати Берлін під час своєї поїздки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося. що Зеленський після візиту у Велику Британію сьогодні може відправитися до Франції. У Парижі глава держави зустрінеться з французьким лідером Емануелем Макроном.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 8 лютого, виступив у британському парламенті. Глава України став першим іноземним лідером, який звернувся до парламентарів у Вестмінстерському холі після прем'єр-міністра М'янми Аун Сан Су Чжі у 2012 році. Усі присутні слухали українського лідера стоячи. Слова Зеленського неодноразово здіймали гучні аплодисменти у залі.