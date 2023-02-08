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Шольц прилетить до Парижа на зустріч із Зеленським

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шольц прилетить до Парижа на зустріч із Зеленським
Олаф Шольц сьогодні полетить до Парижа
фото з відкритих джерел

ЗМІ повідомили, що Зеленський після Британії вирушить до Франції

Сьогодні, 8 лютого, канцлер Німеччини Олаф Шольц прилетить до столиці Франції Парижа на зустріч з президентами України та Франції Володимиром Зеленським та Еммануелем Макроном. Про це повідомляє NTV .

Джерела видання у Берліні повідомили, що ввечері Шольц вилетить до Парижа для зустрічі із Зеленським та Макроном.

Видання зазначає, що Зеленський не планує відвідувати Берлін під час своєї поїздки.

Раніше повідомлялося. що Зеленський після візиту у Велику Британію сьогодні може відправитися до Франції. У Парижі глава держави зустрінеться з французьким лідером Емануелем Макроном. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 8 лютого, виступив у британському парламенті. Глава України став першим іноземним лідером, який звернувся до парламентарів у Вестмінстерському холі після прем'єр-міністра М'янми Аун Сан Су Чжі у 2012 році. Усі присутні слухали українського лідера стоячи. Слова Зеленського неодноразово здіймали гучні аплодисменти у залі.

Теги: Володимир Зеленський президент Берлін Олаф Шольц Франція Еммануель Макрон

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