Чого очікувати від візиту Зеленського до Брюсселя. ЗМІ назвали головні запити

Спочатку український президент виступить перед Європейським парламентом, а потім відвідає саміт ЄС

Президент України Володимир Зеленський сьогодні прибуде до Брюсселю, де проведе низку зустрічей. Ймовірно, глава держави буде закликати лідерів ЄС посилити військову допомогу та ввести нові санкції проти Росії. Про це повідомляє Euractiv.

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Спочатку український президент виступить перед Європейським парламентом, а потім відвідає саміт ЄС. За даними ЗМІ, найголовнішим закликом президента буде зброя. Очікується, що президент закличе лідерів ЄС збільшити та пришвидшити постачання.

«Нам дуже потрібна зараз, як і вчора, далекобійна артилерія, всі види артилерійських боєприпасів», – сказав журналістам представник України.

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Водночас джерела видання наголошують, що Зеленський закличе лідерів пришвидшити постачання танків, рішення щодо яких низка країн уже ухвалила.

Окремою темою будуть винищувачі та далекобійні ракети. Зазначається, що поки чіткої позиції щодо літаків немає ні у США, ні у Європі. Також ймовірно, у Брюсселі сьогодні обговорять нові санкції ЄС проти Росії. Очікується, що Зеленський буде закликати ввести санкції проти атомної енергетики, зокрема проти «Росатома».

Нагадаємо, що вчора президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції на зустріч з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. В рамках зустрічі лідерів трьох країн була запланована вечеря, в ході якої обговорюватимуться наступні кроки союзників у допомозі Україні в боротьбі з російською агресією.

До цього він був із робочим візитом у Великій Британії.

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Зазначимо, що це другий випадок, коли Зеленський виїхав з України від початку повномасштабного вторгнення. До цього він їздив до США, 21 грудня. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.