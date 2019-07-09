Повернення Росії у ПАРЄ: Кулеба пропонує Україні застосувати «тактику тисячі порізів»



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Посол України при Раді Європи Дмитро Кулеба

Дипломат наголосив, що Україна вдаватиметься до дій, які Рада Європи відчуватиме, і які матимуть вплив на тих, хто стояв за безумовним поверненням Росії

Посол України при Раді Європи Дмитро Кулеба запропонував план подальшої протидії Росії після повернення її делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це Кулеба заявив у інтерв'ю виданню «Лівий берег».

«Я пропоную всю нашу реакцію розділити на два елементи. Перший - це яскраві і рішучі кроки, які помітні публічно. Наприклад, відкликати запрошення спостерігачам моніторити наші вибори. Другий елемент - набір кроків, які я називаю «тактикою тисячі порізів»: коли ми непомітно для загалу, для зовнішнього світу, але будемо робити маленькі порізи, завдаючи болю тим, хто завдав болю нам», - розповів Кулеба.

Дипломат наголосив, що Україна вдаватиметься до дій, які Рада Європи відчуватиме, і які матимуть вплив на тих, хто стояв за безумовним поверненням Росії.

«Ми зараз фіналізуємо набір таких кроків», - додав Кулеба.

Як відомо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Члени делегацій Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини і України у Парламентській Асамблеї Ради Європи оприлюднили свою заяву, де підкреслили, що відновлення прав російської делегації без виконання Росією будь-яких численних вимог Асамблеї, «суперечить основним цінностям Ради Європи та її Статуту».

Згодом глава делегації Британії у ПАРЄ приєднався до демаршу через повернення росіян до Асамблеї.

Парламентський комітет у закордонних справах рекомендував Верховній Раді призупинити роботи української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.