Комітет Ради рекомендує призупинити роботу української делегації у ПАРЄ



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Українська делегація в ПАРЄ

Комітет рекомендував відкликати запрошення на дострокові парламентські в Україні для делегації ПАРЄ (щоб представники РФ не були спостерігачами на виборах в Україні)

Парламентський комітет у закордонних справах рекомендував Верховній Раді призупинити роботи української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Як повідомив народний депутат і член української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв, рішення було ухвалено одноголосно.

Отже, Комітет постановив:

Рішення комітету ВР із закордонних справ щодо ситуації в ПАРЄ:

1. Призупинити участь української делегації в сесії ПАРЄ до рішення Венеційської комісії щодо повноважень делегатів від Держдуми РФ, обраних за участю мешканців Криму, та рекомендувати відновити роботу лише після виконання Росією головних пунктів Резолюцій ПАРЄ, які є в повній компетенції Ради Європи, як організації, яка відповідає за права людини, а саме - безумовне звільнення моряків і політв‘язнів, забезпечення прав кримських татар в анексованому Криму.

2. Рекомендувати голові Верховної Ради відкликати запрошення ПАРЄ брати участь в спостереженні за виборами в Україні.

3. Рекомендувати голові Верховної Ради відмовитися від участі від конференції голів парламентів в рамках ПАРЄ у вересні і провести відповідні консультації з головами парламентів інших країн-членів Ради Європи, які займають спільну з Україною позицію.

4. Рекомендувати МЗС не приймати кандидатуру нового голови офісу Ради Європи в Україні до проведення консультацій з новообраним генеральним секретарем Ради Європи

5. Направити звернення до країн-членів Ради Європи не приймати повноваження делегатів РФ в ПАРЄ, які перебувають під санкціями ЄС, а також звернення щодо подальшого дотримання цінностей Ради Європи.

Як відомо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Члени делегацій Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини і України у Парламентській Асамблеї Ради Європи оприлюднили свою заяву, де підкреслили, що відновлення прав російської делегації без виконання Росією будь-яких численних вимог Асамблеї, «суперечить основним цінностям Ради Європи та її Статуту».

До слова, делегати ПАРЄ обрали новим генсеком Ради Європи главу МЗС Хорватії Пейчинович-Бурич.