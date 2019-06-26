Україна і делегації шести країн відреагували на повернення РФ до ПАРЄ (заява)



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Члени делегацій Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини і України в ПАРЄ будуть консультуватися зі своїми парламентами і урядами про спільні дії в Асамблеї на наступних сесіях Фото: Facebook Ірини Геращенко

«Сьогодні, ми, делегати наших націй, не маємо жодної відповіді для наших людей, як Рада Європи захищає їх права», - підкреслюється у заяві

Члени делегацій Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини і України у Парламентській Асамблеї Ради Європи оприлюднили свою заяву, де підкреслили, що відновлення прав російської делегації без виконання Росією будь-яких численних вимог Асамблеї, «суперечить основним цінностям Ради Європи та її Статуту».

Про це 26 червня написала в Facebook перший віце-спікер Верховної Ради, учасниця української делегації Ірина Геращенко.

«Цей крок посилає дуже неправильний сигнал країні, яка вдалася до збройної агресії, отруєнню осіб, недотриманню прав своїх громадян і прагненню дестабілізувати демократію в Європі, замість того, щоб сприяти її розвитку», - підкреслюється у заяві членів делегацій.

«Сьогодні, ми, делегати наших націй, не маємо жодної відповіді для наших людей, як Рада Європи захищає їх права, якщо її більше цікавить захист благополуччя агресора, ніж жертв агресії і репресії. Майбутнє Ради Європи під загрозою в цілому, тому що вона втрачає довіру людей, на захист яких вона має стояти», - заявили вони.

Члени делегацій Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини і України в ПАРЄ повідомили, що повертаються додому, «щоб консультуватися з нашими парламентами і урядами про спільні дії в Асамблеї на наступних сесіях».

«Ми бажаємо удачі новообраному Генеральному секретарю і сподіваємося, що вона/він знайде шлях для вирішення цієї безпрецедентної кризи довіри, яка була створена цього тижня», - резюмується у заяві.

Нагадаємо, Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.