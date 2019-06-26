Росіян повернули в ПАРЄ



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Пропозиції України розширити список вимог до РФ новими порушеннями в Криму та на Донбасі були відхилені

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Про це 26 червня повідомляє із Страсбурга «Європейська правда».

Зазначається, що після дебатів депутати ПАРЄ переважною більшістю відхилили всі поправки, запропоновані представниками України, Грузії, Британії, Латвії та низки інших держав, та затвердили резолюцію в цілому. За проголосували 116 депутатів, 52 - проти, 15 утрималися.

У відповідності до цього рішення, повноваження делегації РФ підтверджені без обмежень. Примітно, що документ визнав численні порушення принципів Ради Європи з боку Росії та з боку російського парламенту, але обмежився «закликом» виконати попередні резолюції, винісши окремо лише п’ять вимог:

– відпустити 24 українських моряків, захоплених поблизу Керченської протоки;

– невідкладно заплатити внески до бюджету Ради Європи;

– безумовно співпрацювати зі слідством щодо збиття авіалайнера MH17;

– докласти зусиль, щоби зупинити переслідування ЛГБТ у Росії, особливо в Чечні, та покарати тих, хто порушував права цих людей раніше;

– співпрацювати зі світовою спільнотою у розслідуванні вбивства Бориса Немцова.

Пропозиції України розширити цей список новими порушеннями в Криму та на Донбасі тощо були відхилені.

На наступній сесії ПАРЄ можливе повторне оскарження повноважень російської делегації у разі, якщо Венеціанська комісія підтвердить, що російські депутати обрані нелегально через голоси кримчан.

Як відомо, українська делегація у вівторок, 25 червня, в знак протесту проти Росії залишила залу Парламентської асамблеї Ради Європи.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи в ніч на вівторок, 25 червня, ухвалила резолюцію та внесла зміни до регламенту, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

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