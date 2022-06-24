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    Політика

    «Повернись живим» витратив рекордну суму на озброєння для ЗСУ

    Фонд компетентної допомоги армії реалізував свій найдорожчий проєкт - «Повернись живим» витратив рекордну суму на озброєння для ЗСУ
    Фонд компетентної допомоги армії реалізував свій найдорожчий проєкт
    фото: скріншот з відео

    Загальна вартість придбаних безпілотників складає приблизно $8,5 млн

    Фонд «Повернись живим» реалізував найдорожчий у своїй історії проєкт придбали 20 безпілотників PD-2 із пересувними наземними станціями, загальною вартістю приблизно $8,5 млн. Про це повідомили на сторінці благодійного фонду у Twitter.

    «Ми реалізували найдорожчий в історії Фонду проєкт. Завдяки вашій допомозі, придбали 10 комплексів БПЛА PD-2 із пересувними наземними станціями, загальною вартістю приблизно в 300 000 000 гривень або $8,5 млн», – пише «Повернись живим».

    PD-2 – це розвідувальні безпілотні комплекси української компанії UkrSpecSystems. Вони мають радіус польотів у понад 200 кілометрів, можуть пролетіти 1000 і більше кілометрів «на одному баку» і працювати у повітрі до 12 годин.

    Раніше «Повернись живим» отримав право купувати озброєння без посередників.

    Тим часом благодійний фонд Сергія Притули за добу зібрав коштів на два безпілотники.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна озброєння окупація #stoprussia
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    «Повернись живим» витратив рекордну суму на озброєння для ЗСУ