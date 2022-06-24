«Повернись живим» витратив рекордну суму на озброєння для ЗСУ

Загальна вартість придбаних безпілотників складає приблизно $8,5 млн

Фонд «Повернись живим» реалізував найдорожчий у своїй історії проєкт – придбали 20 безпілотників PD-2 із пересувними наземними станціями, загальною вартістю приблизно $8,5 млн. Про це повідомили на сторінці благодійного фонду у Twitter.

«Ми реалізували найдорожчий в історії Фонду проєкт. Завдяки вашій допомозі, придбали 10 комплексів БПЛА PD-2 із пересувними наземними станціями, загальною вартістю приблизно в 300 000 000 гривень або $8,5 млн», – пише «Повернись живим».

Ми реалізували найдорожчий в історії Фонду проєкт.



Завдяки вашій допомозі, придбали 10 комплексів БПЛА PD-2 із пересувними наземними станціями, загальною вартістю приблизно у 300 000 000 гривень, або 8,5 мільйонів доларів



Подробиці: https://t.co/ZZ8kjm7dVC pic.twitter.com/4MNg2fSAoA — Повернись живим (@BackAndAlive) June 24, 2022

PD-2 – це розвідувальні безпілотні комплекси української компанії UkrSpecSystems. Вони мають радіус польотів у понад 200 кілометрів, можуть пролетіти 1000 і більше кілометрів «на одному баку» і працювати у повітрі до 12 годин.

Раніше «Повернись живим» отримав право купувати озброєння без посередників.

Тим часом благодійний фонд Сергія Притули за добу зібрав коштів на два безпілотники.