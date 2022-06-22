Німеччина показала детальний список озброєння, яке надасть Україні

Також відомо, яку зброю вже передано для ЗСУ

У німецькому уряді зазначили, що в цілях безпеки не уточнюватимуть інформацію про способи та терміни поставок

Німеччина продовжить надавати Україні військову допомогу і не зупиниться лише на вже поставлених САУ Panzerhaubitze 2000. Уряд Німеччини на своєму сайті опублікував детальний список того, що вже було надано, і того озброєння, яке країна передасть Україні в межах військової допомоги.

Так, Німеччина вже передала Україні таке військове устаткування:

7 САУ Panzerhaubitze 2000, разом із запчастинами;

3 тис. патронів Panzerfaust 3 та 900 рукояток;

14,9 тис. противотанкових мін;

500 зенітних ракет Stinger:

2,7 тис. зенітних ракет «Стріла»;

16 млн патронів для стрілецької зброї;

50 руйнівників бункерів (ймовірно маються на увазі гранатомети M141 Bunker Defeat Munition);

100 кулеметів MG 3 з запчастинами;

100 тис. ручних гранат;

5,3 тис. зарядів вибухівки;

100 тис. метрів детонуючого шнура і 100 тис. детонаторів до нього;

350 тис детонаторів;

23 тис. шоломів;

178 одиниць автомобільної техніки (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики);

100 палаток та 12 генераторів;

матеріали для знешкодження вибухівки;

125 телескопів;

1,2 тис. лікарняних ліжок та медичне устаткування, зокрема 60 хірургічних ламп;

одяг, захисний одяг, 10 тис. спальних мішків;

600 стрілецьких окулярів;

радіочастотну систему;

3 тис. польових телефонів та 5 тис. рулонів польового кабелю;

польовий госпіталь (спільно з Естонією);

353 прибори нічного бачення, 165 біноклів та 38 лазерних далекомірів;4 електронні пристрої для захисту безпілотників;

360 тис. пайків;

запасні частини до винищувачів МІГ-29;

30 спеціальних захищених автомобілів.

Також німці опублікували список того, що вже профінансовано та готується до передачі. Однак там додали: «З міркувань безпеки уряд утримується від надання додаткової інформації, зокрема, про способи та терміни постачання, доки передання не відбудеться».

Отже, Україна отримає від Німеччини:

Система протиповітряної оборони Iris-T SLM;

54 бронетранспортери M113 з озброєнням (спільно з Данією);

30 танків Gepard та 6 тис. зенітних боєприпасів до них;

80 пікапів Toyota та 22 вантажівки;

3 реактивні системи залпового вогню MARS с боєприпасами;

10 тис. артилерійських боєприпасів;

53 тис. зенітних боєприпасів;

5,8 млн патронів для стрілецької зброї;

5 тис. шоломів;

8 мобільних наземних радарів та тепловізійних пристроїв;

40 розвідувальних безпілотників;

10 бойових безпілотників;

10 захищених автомобілів;

8 електронних засобів захисту від безпілотників;

4 мобільні, дистанційно керовані та захищені пристрої для розмінування;

65 холодильників для медичних препаратів;

100 тис.аптечок та ін.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ отримали на озброєння німецькі гаубиці.

Читайте також: