  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Німеччина показала детальний список озброєння, яке надасть Україні
рус
    Події в Україні

    Німеччина показала детальний список озброєння, яке надасть Україні

    Також відомо, яку зброю вже передано для ЗСУ - Німеччина показала детальний список озброєння, яке надасть Україні
    Також відомо, яку зброю вже передано для ЗСУ
    фото: Генштаб

    У німецькому уряді зазначили, що в цілях безпеки не уточнюватимуть інформацію про способи та терміни поставок

    Німеччина продовжить надавати Україні військову допомогу і не зупиниться лише на вже поставлених САУ Panzerhaubitze 2000. Уряд Німеччини на своєму сайті опублікував детальний список того, що вже було надано, і того озброєння, яке країна передасть Україні в межах військової допомоги.

    Так, Німеччина вже передала Україні таке військове устаткування:

    • 7 САУ Panzerhaubitze 2000, разом із запчастинами;
    • 3 тис. патронів Panzerfaust 3 та 900 рукояток;
    • 14,9 тис. противотанкових мін;
    • 500 зенітних ракет Stinger:
    • 2,7 тис. зенітних ракет «Стріла»;
    • 16 млн патронів для стрілецької зброї;
    • 50 руйнівників бункерів (ймовірно маються на увазі гранатомети M141 Bunker Defeat Munition);
    • 100 кулеметів MG 3 з запчастинами;
    • 100 тис. ручних гранат;
    • 5,3 тис. зарядів вибухівки;
    • 100 тис. метрів детонуючого шнура і 100 тис. детонаторів до нього;
    • 350 тис детонаторів;
    • 23 тис. шоломів;
    • 178 одиниць автомобільної техніки (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики);
    • 100 палаток та 12 генераторів;
    • матеріали для знешкодження вибухівки;
    • 125 телескопів;
    • 1,2 тис. лікарняних ліжок та медичне устаткування, зокрема 60 хірургічних ламп;
    • одяг, захисний одяг, 10 тис. спальних мішків;
    • 600 стрілецьких окулярів;
    • радіочастотну систему;
    • 3 тис. польових телефонів та 5 тис. рулонів польового кабелю;
    • польовий госпіталь (спільно з Естонією);
    • 353 прибори нічного бачення, 165 біноклів та 38 лазерних далекомірів;4 електронні пристрої для захисту безпілотників;
    • 360 тис. пайків;
    • запасні частини до винищувачів МІГ-29;
    • 30 спеціальних захищених автомобілів.

    Також німці опублікували список того, що вже профінансовано та готується до передачі. Однак там додали: «З міркувань безпеки уряд утримується від надання додаткової інформації, зокрема, про способи та терміни постачання, доки передання не відбудеться».

    Отже, Україна отримає від Німеччини:

    • Система протиповітряної оборони Iris-T SLM;
    • 54 бронетранспортери M113 з озброєнням (спільно з Данією);
    • 30 танків Gepard та 6 тис. зенітних боєприпасів до них;
    • 80 пікапів Toyota та 22 вантажівки;
    • 3 реактивні системи залпового вогню MARS с боєприпасами;
    • 10 тис. артилерійських боєприпасів;
    • 53 тис. зенітних боєприпасів;
    • 5,8 млн патронів для стрілецької зброї;
    • 5 тис. шоломів;
    • 8 мобільних наземних радарів та тепловізійних пристроїв;
    • 40 розвідувальних безпілотників;
    • 10 бойових безпілотників;
    • 10 захищених автомобілів;
    • 8 електронних засобів захисту від безпілотників;
    • 4 мобільні, дистанційно керовані та захищені пристрої для розмінування;
    • 65 холодильників для медичних препаратів;
    • 100 тис.аптечок та ін.

    Нагадаємо, напередодні ЗСУ отримали на озброєння німецькі гаубиці.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Німеччина війна вантажівки розмінування Україна уряд озброєння госпіталь окупація Toyota позашляховики #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Німеччина показала детальний список озброєння, яке надасть Україні