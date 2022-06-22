Німеччина показала детальний список озброєння, яке надасть Україні
У німецькому уряді зазначили, що в цілях безпеки не уточнюватимуть інформацію про способи та терміни поставок
Німеччина продовжить надавати Україні військову допомогу і не зупиниться лише на вже поставлених САУ Panzerhaubitze 2000. Уряд Німеччини на своєму сайті опублікував детальний список того, що вже було надано, і того озброєння, яке країна передасть Україні в межах військової допомоги.
Так, Німеччина вже передала Україні таке військове устаткування:
- 7 САУ Panzerhaubitze 2000, разом із запчастинами;
- 3 тис. патронів Panzerfaust 3 та 900 рукояток;
- 14,9 тис. противотанкових мін;
- 500 зенітних ракет Stinger:
- 2,7 тис. зенітних ракет «Стріла»;
- 16 млн патронів для стрілецької зброї;
- 50 руйнівників бункерів (ймовірно маються на увазі гранатомети M141 Bunker Defeat Munition);
- 100 кулеметів MG 3 з запчастинами;
- 100 тис. ручних гранат;
- 5,3 тис. зарядів вибухівки;
- 100 тис. метрів детонуючого шнура і 100 тис. детонаторів до нього;
- 350 тис детонаторів;
- 23 тис. шоломів;
- 178 одиниць автомобільної техніки (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики);
- 100 палаток та 12 генераторів;
- матеріали для знешкодження вибухівки;
- 125 телескопів;
- 1,2 тис. лікарняних ліжок та медичне устаткування, зокрема 60 хірургічних ламп;
- одяг, захисний одяг, 10 тис. спальних мішків;
- 600 стрілецьких окулярів;
- радіочастотну систему;
- 3 тис. польових телефонів та 5 тис. рулонів польового кабелю;
- польовий госпіталь (спільно з Естонією);
- 353 прибори нічного бачення, 165 біноклів та 38 лазерних далекомірів;4 електронні пристрої для захисту безпілотників;
- 360 тис. пайків;
- запасні частини до винищувачів МІГ-29;
- 30 спеціальних захищених автомобілів.
Також німці опублікували список того, що вже профінансовано та готується до передачі. Однак там додали: «З міркувань безпеки уряд утримується від надання додаткової інформації, зокрема, про способи та терміни постачання, доки передання не відбудеться».
Отже, Україна отримає від Німеччини:
- Система протиповітряної оборони Iris-T SLM;
- 54 бронетранспортери M113 з озброєнням (спільно з Данією);
- 30 танків Gepard та 6 тис. зенітних боєприпасів до них;
- 80 пікапів Toyota та 22 вантажівки;
- 3 реактивні системи залпового вогню MARS с боєприпасами;
- 10 тис. артилерійських боєприпасів;
- 53 тис. зенітних боєприпасів;
- 5,8 млн патронів для стрілецької зброї;
- 5 тис. шоломів;
- 8 мобільних наземних радарів та тепловізійних пристроїв;
- 40 розвідувальних безпілотників;
- 10 бойових безпілотників;
- 10 захищених автомобілів;
- 8 електронних засобів захисту від безпілотників;
- 4 мобільні, дистанційно керовані та захищені пристрої для розмінування;
- 65 холодильників для медичних препаратів;
- 100 тис.аптечок та ін.
Нагадаємо, напередодні ЗСУ отримали на озброєння німецькі гаубиці.