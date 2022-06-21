ЗСУ отримали на озброєння німецькі гаубиці

Це вже 6-й вид артилерії 155-мм калібру, який посилює оборону України

Українська армія отримала на озброєння німецькі артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«В українській артилерійський родині з‘явилися німецькі Panzerhaubitze2000 з підготовленими українськими екіпажами. Це вже 6-й вид артилерії 155-мм калібру, який посилює нашу оборону. Наші воїни вже б’ють ворога з допомогою M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar. Відтепер до цього «клубу найкращих» долучився й Ph2000», – написав Резніков.

Міністр подякував німецьким партнерам за підтримку.

Раніше уряд Німеччини опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні – у ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113

З міркувань безпеки федеральний уряд Німеччини не буде надавати додаткових деталей щодо умов і дат передачі зброї, поки вона не відбудеться.

Нагадаємо, 16 червня Шольц побував у Ірпені. Після цього він заявив, що Німеччина допомагатиме Україні стільки, скільки буде потрібно.

Згодом Шольц після візиту до Києва розповів про «ілюзію Путіна».

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