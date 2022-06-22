«Повернись живим» отримав право купувати озброєння без посередників

Новий статус дає фонду право купувати у виробників товари прямо, без посередників.

«Повернись живим» став першим благодійним фондом, який отримав право купувати з-за кордону товари військового призначення, повідомили в організації.

«Тепер ми можемо передавати не тільки певний вид оптики, зв’язку тощо, а й засоби «активного ураження», які є на озброєнні в армії США й інших передових європейських країн», – розповіла юристка фонду Руслана Величко.

Це стало можливим завдяки тому, що фонд зареєстрували в Державному експортному контролі України як суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів, зокрема товарів військового призначення.

Новий статус дає фонду право купувати у виробників товари прямо, без посередників.

У «Повернись живим» кажуть, що спроможні купувати та передавати армії ударні БПЛА, гвинтокрили, боєприпаси й інше озброєння та закликають усіх небайдужих (зокрема, великий та середній бізнес, ІТ-кластер і діаспору) долучитися до зборів.

«Ми вже реалізуємо угоди на загальну суму близько 20 мільйонів доларів і незабаром порадуємо вас першими досягненнями. Частина з цих коштів була витрачена на один із найпотужніших виробів у своєму класі», – пише команда фонду.

Раніше Генштаб ЗСУ висловив подяку «Повернись живим» – найбільшому в Україні фонду компетентної допомоги армії.