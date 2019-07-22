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    Політика

    Правоохоронці вилучають документи в уряді, прикордонній службі, ДФС та «Спецтехноекспорті»

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    Військова прокуратура навідалась до уряду - Правоохоронці вилучають документи в уряді, прикордонній службі, ДФС та «Спецтехноекспорті»
    Військова прокуратура навідалась до уряду

    Справа стосується контракту з закупівлі підвісної системи раннього виявлення для прикордонників

    Прокурори Головної військової прокуратури та співробітники Департаменту контррозвідки СБУ проводять слідчі дії в службових приміщеннях Кабміну, Державної прикордонної служби України, Державної фіскальної служби України та «Спецтехноекспорт».

    Як повідомляє пресслужба Генпрокуратури, вилучаються оригінали документів та інших речей і предметів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, відкритому за фактом заволодіння $6,8 млн при укладанні іноземною компанією зовнішньоекономічного контракту на постачання Держприкордонслужбі України підвісної системи раннього виявлення.

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    Кримінальне провадження зареєстровано за матеріалами Департаменту контророзвідки Служби безпеки України.

    Нагадаємо, 18 липня президент Володимир Зеленський на засіданні Нацради з питань антикорупційної політики заявив про нову масштабну корупційну схему в оборонній сфері. Зокрема, він повідомив, що протягом п'яти років спецекспортери тільки за декількома сумнівними контрактами перерахували майже $30 млн на рахунки офшорних компаній за «надані послуги».

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