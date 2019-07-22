Правоохоронці вилучають документи в уряді, прикордонній службі, ДФС та «Спецтехноекспорті»



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Військова прокуратура навідалась до уряду

Справа стосується контракту з закупівлі підвісної системи раннього виявлення для прикордонників

Прокурори Головної військової прокуратури та співробітники Департаменту контррозвідки СБУ проводять слідчі дії в службових приміщеннях Кабміну, Державної прикордонної служби України, Державної фіскальної служби України та «Спецтехноекспорт».

Як повідомляє пресслужба Генпрокуратури, вилучаються оригінали документів та інших речей і предметів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, відкритому за фактом заволодіння $6,8 млн при укладанні іноземною компанією зовнішньоекономічного контракту на постачання Держприкордонслужбі України підвісної системи раннього виявлення.

Кримінальне провадження зареєстровано за матеріалами Департаменту контророзвідки Служби безпеки України.

Нагадаємо, 18 липня президент Володимир Зеленський на засіданні Нацради з питань антикорупційної політики заявив про нову масштабну корупційну схему в оборонній сфері. Зокрема, він повідомив, що протягом п'яти років спецекспортери тільки за декількома сумнівними контрактами перерахували майже $30 млн на рахунки офшорних компаній за «надані послуги».