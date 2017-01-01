«Спецтехноекспорт»: Європа та США вже постачають Україні летальну зброю

В цьому році в Україну вже надходила летальна зброю зі США – партія гранатометів PSRL-1

П'ять країн Східної Європи і США вже постачають Україні деякі види летальної зброї. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» розповів директор державного підприємства «Спецтехноекспорт» Павло Барбул. «Зокрема, це ВОГ-17 і ВОГ-25, боєприпаси для гранатометів, деякі артилерійські припаси – 100 мм та 152 мм – це те,



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Гранатомет PSRL-1, який є глибокою модернізацією радянського РПГ-7

В цьому році в Україну вже надходила летальна зброю зі США – партія гранатометів PSRL-1

П'ять країн Східної Європи і США вже постачають Україні деякі види летальної зброї. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» розповів директор державного підприємства «Спецтехноекспорт» Павло Барбул.

«Зокрема, це ВОГ-17 і ВОГ-25, боєприпаси для гранатометів, деякі артилерійські припаси – 100 мм та 152 мм – це те, що з невідкладного. Я не буду називати країни, кількість або ціни, але так – ми поставляємо», - розповів Барбул, зазначивши, що мова йде про постачання як мінімум п’яти східноєвропейських країн.

Директор «Спецтехноекспорт» також підтвердив, що в цьому році в Україну вже надходила летальна зброю зі США – партія гранатометів PSRL-1, які є глибокою модернізацією радянського РПГ-7.

В інтерв'ю «Голосу Америки» Річард Вендівер, керівник компанії AirTronic USA, яка виробляє гранатомети, розповів, що PSRL-1 перевершує радянський аналог за технічними параметрами. Зокрема, дальність ефективної стрільби у нього зросла від 300 до 800 метрів.

«Тут є планка Пікатіні, яка дозволяє встановлювати різні види прицілів. Ми змінили дизайн пускового пристрою, щоб ним було зручніше користуватися. Оптичну систему ми створили свою: вона значно простіша, ніж у РПГ-7, та працює з усіма видами снарядів», – розповів Вендівер.

Нагадаємо, представник Держдепартаменту США Гедер Науерт 22 грудня заявила, що США нададуть Україні посилене оборонне озброєння для того, щоб допомогти їй «захистити свій суверенітет і територіальну цілісність, стримати подальшу агресію». Проте вона не уточнила, про які види озброєння йдеться.

Натомість телеканал CNN та агенція Associated Press з посиланням на неназваних американських посадовців повідомляли, що серед цих озброєнь – протитанкові ракети Javelin.

Президент України привітав рішення США про надання Україні оборонної зброї.