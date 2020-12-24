Представник Зеленського у КСУ: закон про люстрацію слід визнати неконституційним

Тільки Окружний суд Києва за останній рік ухвалив понад 100 рішень про відновлення люстрованих чиновників на посадах

У Конституційного суду «є всі підстави», щоб визнати закон про люстрацію таким, що не відповідає Конституції

Представник президента в Конституційному суді України (КСУ) Федір Веніславський заявив, що КСУ має визнати закон про люстрацію неконституційним.

Про це повідомляє «РБК-Україна».

Веніславський нагадав, що тільки Окружний суд Києва за останній рік ухвалив понад 100 рішень про відновлення чиновників на посадах, тому потрібно припинити цю «чехарду» скасуванням закону.

«Я думаю, що правильний варіант, щоб КСУ нарешті вирішив питання щодо конституційності закону про очищення влади, і, на моє переконання, є всі підстави, щоб визнати його таким, що не відповідає Конституції», – сказав Веніславський.

Він додав, що після такого рішення Рада має внести законодавчі зміни щодо люстрації.

Однак, за словами джерела видання в монобільшості, наразі питання люстрації не є серед пріоритетів на найближче майбутнє.

Нагадаємо, заступник міністра юстиції Іван Ліщина заявив, що народні депутати вкрай суперечливо ставляться до питання люстрації. За його словами, Кабмін планував розглянути законопроєкт щодо змін в закон про люстрацію ще 1 липня, але через позицію деяких нардепів, його повернули на доопрацювання.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України пропонує скасувати люстрацію керівників Комуністичної партії СРСР, проте президент Володимир Зеленський вважає, що є люди, яким не можна скасовувати люстрацію.

Як повідомлялося, в українських судах зараз перебувають 1006 справ за позовами колишніх працівників органів прокуратури як до Офісу генпрокурора, так і до регіональних прокуратур, і 676 з них стосуються поновлення на роботі в Офісі генпрокурора люстрованих чиновників.

До слова, люстрований столичний прокурор виграв суд і стягує з держави 5 млн грн.