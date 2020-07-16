Офіс генпрокурора має виплатити люстрованим працівникам майже 50 млн грн



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У судах перебувають 1006 справ за позовами колишніх працівників органів прокуратури

Щодо люстрованих прокурорів в Офісі Венедіктової створена окрема комісія, яка займається переатестацією

В українських судах зараз перебувають 1006 справ за позовами колишніх працівників органів прокуратури як до Офісу генпрокурора, так і до регіональних прокуратур, і 676 з них стосуються поновлення на роботі в Офісі генпрокурора.

Про це заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, яку цитує «Укрінформ»

«У судах наразі перебувають 1006 справ за позовами колишніх працівників органів прокуратури як до Офісу генпрокурора, так і до регіональних прокуратур. Зокрема, 15 – про визнання протиправними та скасування нормативно-правових актів генпрокурора, 676 – це про поновлення на роботі в Офісі генерального прокурора. І 315 – про поновлення прокурорів регіональних прокуратур. При цьому це не тільки поновлення на роботі, це і відшкодування моральної шкоди, безпосередньо зобов’язання вчинити певні дії, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу … тобто, це комплексні позови, які будуть мати системні наслідки», – заявила вона.

Крім того, у Офісі генпрокурора «є питання люстрації».

«На сьогоднішній день вже десь 60 позовів задоволено. «Полюстрованим» треба виплатити десь 50 млн грн», – додала Венедіктова.

Вона уточнила: щодо люстрованих прокурорів була створена окрема комісія, яка займатиметься переатестацією тільки люстрованих прокурорів, причому, вона була створена за тими ж критеріями, як і інші комісії.

До слова, 15 липня до Конституційного суду надійшло конституційне подання 45 народних депутатів України щодо конституційності закону «Про прокуратуру».