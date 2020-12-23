Мін'юст повідомив, хто блокує розгляд закону про люстрацію

Кабмін планував розглянути законопроєкт щодо змін в закон про люстрацію ще 1 липня, але через позицію деяких нардепів, його повернули на доопрацювання

Народні депутати вкрай суперечливо ставляться до питання люстрації. Про повідомив заступник міністра юстиції, уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина, йдеться в матеріалі РБК-Україна «Велика чистка: чому влада хоче, але не може змінити закон про люстрацію».

Ліщина зазначив, що Кабінет міністрів планував розглянути законопроєкт щодо змін в закон про люстрацію ще 1 липня, але через позицію деяких нардепів, його повернули на доопрацювання.

«Є парламентарі, які взагалі не сприймають скасування люстрації, а інші хочуть, щоб її скасували повністю. І такий більш-менш врівноважений документ (законопроєкт Мін'юсту, - ред.), що виконує рішення ЄСПЛ, але не скасовує люстрацію повністю, призводить саме до такої реакції ─ несприйняття», ─ пояснив він.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України пропонує скасувати люстрацію керівників Комуністичної партії СРСР, проте президент Володимир Зеленський, є люди, яким не можна скасовувати люстрацію.

Як повідомлялося, в українських судах зараз перебувають 1006 справ за позовами колишніх працівників органів прокуратури як до Офісу генпрокурора, так і до регіональних прокуратур, і 676 з них стосуються поновлення на роботі в Офісі генпрокурора люстрованих чиновників.

До слова, 15 липня до Конституційного суду надійшло конституційне подання 45 народних депутатів України щодо конституційності закону «Про прокуратуру».