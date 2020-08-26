Одеську митницю очолив люстрований чиновник



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Денис Пудрик очолював Кримську митницю за часів Януковича

Колишній голова Одеської ОДА Сакашвілі розкритикував призначення Пудрика керівником одеської митниці

Одеську митницю очолив люстрований Денис Пудрик, який очолював Кримську митницю за часів Януковича, за що підпадав під критерії очищення влади – його звільнили з посади заступника начальника Кіровоградської митниці.

Про це повідомляє Українська служба інформації.

Також Пудрик раніше очолював митні органи в Чернігівській, Бердичівській, Львівській, Луганській митницях.

«Про призначення говорили ще з початку літа, а в ось з початку липня він працював заступником голови Одеської митниці», – підкреслює видання.

На це призначення відреагував колишній голова Одеської обладміністрації Михайло Саакашвілі.

Зокрема він заявив, що це призначення – «типовий старий феодальний інститут годівниць, який не має нічого спільного з державними інтересами».

Денису Пудрику 43 роки, він почав працювати відразу в цій сфері: в 1998 – інспектором митниці поста «Донецьк – аеропорт» Донецької регіональної митниці. Після цього очолював цілий ряд регіональних митниць: Чернігівську, Бердичівську, Львівську, Луганську та Кримську. Крім того, був заступником і першим заступником також в Донецькій, Маріупольській, Східній, Кіровоградській митницях.

З 2019 до нинішнього призначення був в.о. проректора Національної академії фіскальної служби.

Коли його люстрували, чиновник звернувся до суду з вимогою визнати дії Міністерства юстиції протизаконними. І виграв справу. Більш того, через вимушений прогул, митниця, за рішенням суду, повинна виплатити Пудрику 677 тисяч гривень.

Сам він в одному зі своїх інтерв’ю заявляв, що через люстрацію державні структури України нібито втратили чимало професійних кадрів: «Завдяки закону про люстрацію, під який я сам потрапляю, і цього не приховую, були вимиті професійні кадри з усіх структур, і дуже багато гідних людей назавжди втратили можливість бути корисними державі. І, що важливо зазначити, заміну їм, за великим рахунком, так і не знайшли».

На позачергових виборах до парламенту в 2019 році митник балотувався за списком партії «Батьківщина» під №55.

Декларація митника: квартири в Києві площею 114,3 кв. м., в Донецьку на 159,9 кв. м, дачний будинок (219,3 кв. м) ііз землею (610 кв. м) під Києвом. На дружину Наталю Пудрик записана квартира в Туреччині (120 кв. м), квартира в Сімферополі (138,7 м), житловий будинок в Сімферополі на 714,9 кв. м, земля під яким (2000 кв. м) теж належить їй.

Сім’я митника задекларувала чотири годинники: CORUM, ZENITH, ROLEX і BREGUET, шубу і кожушок Наталії Пудрик, а також кілька комплектів ювелірних виробів, вартість яких не зазначена в декларації.

Денису Пудрику належить Mercedes-Benz GLS 350 D 4 MATIC вартістю 2 млн 304 тис. грн. і Renault Dokker. На дружину нового начальника митниці записаний Mercedes-Benz GLE 400 4 MATIC.