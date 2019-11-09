Прем’єр-міністр розповів, що може статися з судовою реформою



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Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук

Судова реформа може затягнутись – Гончарук

Судова реформа в Україні може затягнутись на декілька місяців, але вона однозначно принесе результат.

Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі, повідомляє УНН.

«Міністерство юстиції буде стояти на сторожі правил, нормальної системи виконання контрактів. Це те, що ми вже робимо, і якість цієї роботи щодня буде збільшуватись», – сказав Гончарук.

З його слів, така сама історія має відбутись з судами.

«Тут складніше. Ви знаєте, парламентом був ухвалений законопроект для перезапуску реформи судової системи. Я вірю в те, що він принесе свої результати. Тут робота не лише уряду, а всієї нашої команди. Тому я думаю, що в часі ця реформа, можливо, найскладніша, вона, можливо, затягнеться на декілька місяців, а результати ми отримаємо згодом. Але в чому точно я не сумніваюсь – у тому, що ситуація з кожним днем буде покращуватись», – сказав він.

Нагадаємо, кабінет Міністрів України планує провести цифровий перепис населення до кінця 2019 року.