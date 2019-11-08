У ГПУ завершився другий етап переатестації прокурорів



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За попередніми результатами 749 прокурорів успішно здали іспит

У п'ятницю, 8 листопада, завершився другий етап атестації прокурорів Генеральної прокуратури України, понад 96% прокурорів успішно склали іспит.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

Повідомляється, що за попередніми даними 749 набрали необхідні 93 і більше балів. Усього у графік здачі іспиту були включені 776 осіб. 4 прокурорів не з'явилися на іспит.

«Ці результати є попередніми, оскільки час для надання обґрунтування поважності причин неявки прокурорами, які не з'явилися на тестування ще не закінчився», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що другий етап переатестації прокурорів складався з іспиту у формі анонімного тестування на загальні здібності та навички з використанням комп'ютерної техніки.

До слова, колишній керівник Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк в інтерв’ю «Главкому» заявив, що закон про реформування органів прокуратури містить мінімум 50 випадків порушення Конституції.

Як писав «Главком», Рябошапка проводить реформу прокуратури, яка викликала обурення прокурорів. Зокрема їх непокоять умови атестації, де прокурорам, «як вівцям» (так сказано у зверненні), запропоновано погодитися зі звільненням, а також з тим, що при цьому стосовно них кадровими комісіями буде використана якась інформація з анонімних джерел, яка не потребує офіційного підтвердження.

Претензії є й до самих тестів, які начебто не враховують спеціалізацію юристів.

19 вересня Рада створила Офіс генерального прокурора.

Всі прокурори Генпрокуратури для призначення до Офісу генпрокурора зобов'язані пройти переатестацію.