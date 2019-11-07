Колишня міністерка освіти і науки Гриневич отримала посаду в столичному виші



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Лілія Гриневич очолювала міністерство освіти і науки від квітня 2016 року до серпня 2019 року

Лілія Гриневич стала проректором з науково-педагогічної та міжнародної діяльності університету ім. Бориса Грінченка

Колишня міністерка освіти і науки України Ліля Гриневич отримала посаду в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Про це повідомляється на сторінці вишу у Facebook.

Гриневич наказом № 2035-к/тр від 5 листопада нинішнього року призначено на посаду проректора з науково-педагогічної та міжнародної діяльності університету.

Лілія Гриневич очолювала міністерство освіти і науки від квітня 2016 року до серпня 2019 року.

Нагадаємо, що 29 серпня відбулося перше засідання новообраної Верховної Ради. Парламент, зокрема, призначив новий склад уряду, до якого ввійшли голова та 17 міністрів. За кандидатури на посади керівників міністерств проголосували 281 народний депутат. Уряд очолив Олексій Гончарук. МОН - очолила Ганна Новосад. Своє чергою Олексій Гончарук оцінив реформи вже ексочільниці МОЗ Уляни Супрун і колишньої міністерки освіти та науки Лілії Гриневич, але перевірить їхнє втілення. За словами керівника уряду, реформи колишніх міністерок - правильні.