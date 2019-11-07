Уряд анонсував цифровий перепис населення до кінця року



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Уряд узгодив терміни проведення всеукраїнського перепису населення.

Кабінет Міністрів України планує провести цифровий перепис населення до кінця 2019 року.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

«Зараз у нас в уряді цим питанням (питанням перепису населення, — ред.) займається Дмитро Дубілет. І він як раз складає перелік всіх питань, на які ми хотіли б внаслідок перепису отримати адекватну релевантну відповідь», — зазначив він.

Очільник уряду додав, що в планах до кінця року провести так званий цифровий перепис населення зі статистичних і математичних методів.

«До кінця року ми плануємо провести так званий цифровий перепис населення, тобто за допомогою різних статистичних та математичних методів, за рахунок роботи з реєстрами, їх поєднання, зіставлення ми зараз з’ясовуємо відповіді на більшість цих запитань. Ми потім подивимося, що ще ми хочемо знати, і з огляду на те, яке конкретно технічне завдання стоятиме перед нами в наступному році, будемо дизайнувати логіку, в якій має відбуватися це опитування», — пояснив він.

Гончарук розповів, що всеукраїнський перепис населення в 2020 році може пройти з залученням співробітників Укрпошти та інших державних компаній.

Він упевнений, що перепис населення можна провести дешевше, ніж за 3,4 мільярда гривень (саме ця сума була закладена на зазначені цілі в проєкті держбюджету-2020 до першого читання).

Раніше очільник уряду Олексій Гончарук заявляв, що перепис населення в 2020 хочуть провести в електронній формі.

Також зазначимо, що за прогнозом МВФ населення України за п’ять років зменшиться на мільйон осіб.

Нагадаємо, що останній перепис населення в Україні проводився у 2001 році. Згідно з цим переписом, загальна кількість населення України в 2001 році складала 48,45 млн осіб.