Прем’єр-міністр України прибув на Донеччину з робочим візитом



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«У рамках робочого візиту сьогодні працюємо в Донецькій області» – очільник уряду

Шмигаль сьогодні планує спуститись в шахту

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні перебуває з робочим візитом у Донецькій області. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«У рамках робочого візиту сьогодні працюємо в Донецькій області. З нагоди Дня шахтаря плануємо вручення державних нагород працівникам вугледобувних підприємств та спуск у шахту для ознайомлення з підземними гірничими виробками», – повідомив очільник уряду.

Зауважимо, в Україні сьогодні відзначають День шахтаря.

Професійне свято працівників вугільної промисловості України відзначається щорічно в останню неділю серпня.

День шахтаря вперше відзначався у зв’язку з тим, що в ніч із 30 на 31 серпня 1935 р. шахтар Олексій Стаханов встановив рекорд, що послужив початком стахановського руху.

Нагадаємо, раніше сьогодні очільниця Міненерго Ольга Буславець привітала шахтарів з професійним святом.