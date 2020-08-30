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    Політика

    Прем’єр-міністр України прибув на Донеччину з робочим візитом

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    &laquo;У рамках робочого візиту сьогодні працюємо в Донецькій області&raquo; &ndash; очільник уряду - Прем’єр-міністр України прибув на Донеччину з робочим візитом
    «У рамках робочого візиту сьогодні працюємо в Донецькій області» – очільник уряду

    Шмигаль сьогодні планує спуститись в шахту

    Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні перебуває з робочим візитом у Донецькій області. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

    «У рамках робочого візиту сьогодні працюємо в Донецькій області. З нагоди Дня шахтаря плануємо вручення державних нагород працівникам вугледобувних підприємств та спуск у шахту для ознайомлення з підземними гірничими виробками», – повідомив очільник уряду.

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    Зауважимо, в Україні сьогодні відзначають День шахтаря.

    Професійне свято працівників вугільної промисловості України відзначається щорічно в останню неділю серпня.
    День шахтаря вперше відзначався у зв’язку з тим, що в ніч із 30 на 31 серпня 1935 р. шахтар Олексій Стаханов встановив рекорд, що послужив початком стахановського руху.

    Нагадаємо, раніше сьогодні очільниця Міненерго Ольга Буславець привітала шахтарів з професійним святом.

    Донбас Денис Шмигаль
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