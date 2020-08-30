Справа Шеремета. Лікарка Кузьменко пояснила, на чому ґрунтується підозра слідства проти волонтерів



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Юлія Кузьменко після зміни запобіжного заходу звузила коло спілкування РБК-Україна

«По «справі Шеремета» я переконалася, що можливо зробити все…»

Дитяча лікарка та підозрювана в вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко зазначає, що після зміни запобіжного заходу на домашній арешт вона звузила коло спілкування через побоювання провокацій. Таку заяву вона зробила в інтерв’ю «Главкому».

За словами Юлії Кузьменко, вона досі не розуміє чому опинилася в розслідуванні і звинувачуванні у вбивстві відомого журналіста Павла Шеремета. На питання, чи могла це бути помста когось впливового волонтерка відповіла.

«Я іноді гострі каблуки ношу, але я не думаю що я аж настільки могла наступити. Я – не представник бізнесу, щоб хтось мені позаздрив і перебіг дорогу. Бо заздрити хірургу мало хто може. Я гадаю, що треба розглядати в аспекті нас трьох (Кузьменко, Антоненко, Дугарь, – «Главком»), тому що єдине, що нас спільне об’єднує, – це волонтерство. І як написано в обвинувальному акті, якщо волонтери, то їздили на Донбас, якщо їздили на Донбас, то є вибухівка і зброя», – зазначила лікарка.

Також, Юлія Кузьменко заначила, що скоротила коло спілкування до мінімуму і навіть не спілкується з підозрюваними в «справі Шеремета», але отримує підтримку від людей.

«Моє коло спілкування зараз – родина, куми і найближчі люди. По «справі Шеремета» я переконалася, що можливо зробити все, тому зараз я дуже обережна в спілкуванні», – пояснює вона.

Нещодавно, на телеканалі «1+1» вийшов великий документальний фільм про вбивство Шеремета, який журналісти підготували у співробітництві з Нацполіцією. Facebook-спільнота неоднозначно поставилася до фільму, адвокати ж підозрюваних назвали його відвертою провокацією. Прихильники обвинувачених волонтерів побачили у демонстрації такого телепродукту замовлення влади.

Як повідомлялося Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. Розслідування справи про вбивство журналіста триває з 20 липня 2016 року. У грудні минулого року слідство провело гучне затримання. Обвинувачення було висунуте відомими українським волонтерам: музиканту Андрію Антоненко, дитячій лікарці Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яна Дугарь. Усі вони вже понад вісім місяців перебувають під слідством. Шевченківський районний суд Києва на 4 вересня призначив перше засідання по суті в справі про вбивство Шеремета. Вину обвинувачених оцінюватиме суд присяжних.

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