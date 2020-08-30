Українські шахтарі відзначають своє професійне свято



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В останню неділю серпня, в Україні відбувається традиційне святкування Дня шахтаря

Сьогодні, в останню неділю серпня, в Україні відбувається традиційне святкування Дня шахтаря

З вітальним словом до працівників галузі звернулася й очільниця Міненерго України Ольга Богуславець.

«Вітаю Вас із професійним святом – Днем шахтаря!

Вугільна галузь є важливою складовою вітчизняної економіки та енергетичної безпеки нашої країни. Заслуга кожного з гірників – це тепло і світло в наших оселях, безперебійна робота теплової генерації, стабільне проходження опалювального сезону.

Працювати під землею особливо складно, тому професію гірника опановують сильні, мужні, витривалі і відповідальні, а шахтарські регіони – це край трудової слави.

Шахтарі – це не тільки професія, а й особлива субкультура із своїми символами та традиціями. Особливо цінними рисами тут є дружба і згуртованість шахтарів.

Кінець минулого і початок 2020 року стали справжнім випробуванням для вітчизняної вугільної галузі. Проте Міністерство завжди стояло і стоятиме на захисті інтересів гірників.

Переконана, що спільно з трудовими колективами вугледобувних підприємств та профспілками гірників ми зуміємо впровадити реформи, налагодимо якісне функціонування вугільної галузі відповідно до пріоритетів країни та викликів сьогодення.

У день професійного свята щиро дякую кожному гірнику за відповідальне ставлення до роботи та самовідданість!

Щиро зичу Вам і Вашим родинам міцного здоров’я, добробуту, щастя, миру і злагоди!»

«Шановні гірники! Прийміть щирі вітання з професійним святом – Днем шахтаря! Шахтарі – це сміливі, мужні та відважні люди, адже їхня праця завжди пов’язана з ризиком та небезпекою для життя. Тільки віра, надія та любов – це те єдине, яке не залишить Вас під землею», – йдеться у привітанні на сторінці Шахтарі Червонограда.