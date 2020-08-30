  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Українські шахтарі відзначають своє професійне свято

    • Розсилка
    <span>В останню неділю серпня, в Україні відбувається традиційне святкування Дня шахтаря</span> - Українські шахтарі відзначають своє професійне свято
    В останню неділю серпня, в Україні відбувається традиційне святкування Дня шахтаря

    Сьогодні, в останню неділю серпня, в Україні відбувається традиційне святкування Дня шахтаря

    З вітальним словом до працівників галузі звернулася й очільниця Міненерго України Ольга Богуславець.

    «Вітаю Вас із професійним святом – Днем шахтаря!

    Вугільна галузь є важливою складовою вітчизняної економіки та енергетичної безпеки нашої країни. Заслуга кожного з гірників – це тепло і світло в наших оселях, безперебійна робота теплової генерації, стабільне проходження опалювального сезону.

    Працювати під землею особливо складно, тому професію гірника опановують сильні, мужні, витривалі і відповідальні, а шахтарські регіони – це край трудової слави.

    Шахтарі – це не тільки професія, а й особлива субкультура із своїми символами та традиціями. Особливо цінними рисами тут є дружба і згуртованість шахтарів.

    Кінець минулого і початок 2020 року стали справжнім випробуванням для вітчизняної вугільної галузі. Проте Міністерство завжди стояло і стоятиме на захисті інтересів гірників.

    Переконана, що спільно з трудовими колективами вугледобувних підприємств та профспілками гірників ми зуміємо впровадити реформи, налагодимо якісне функціонування вугільної галузі відповідно до пріоритетів країни та викликів сьогодення.

    У день професійного свята щиро дякую кожному гірнику за відповідальне ставлення до роботи та самовідданість!

    Щиро зичу Вам і Вашим родинам міцного здоров’я, добробуту, щастя, миру і злагоди!»

    «Шановні гірники! Прийміть щирі вітання з професійним святом – Днем шахтаря! Шахтарі – це сміливі, мужні та відважні люди, адже їхня праця завжди пов’язана з ризиком та небезпекою для життя. Тільки віра, надія та любов – це те єдине, яке не залишить Вас під землею», – йдеться у привітанні на сторінці Шахтарі Червонограда.

    Міненерго свята праця шахтеры
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ