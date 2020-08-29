Очікуємо, що вже на 2022 рік середні зарплати по країні будуть на рівні 15 тисяч, – Шмигаль



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«Кредитні програми для українських фермерів і невеликого бізнесу продовжують набирати обертів» - прем’єр-міністр

«Вітчизняна промисловість у липні продовжила демонструвати зростання» – Шмигаль

У Кабінеті Міністрів очікують, що у 2022 році середні заробітні плати будуть на рівні 15 тис. грн.

Такий прогноз зробив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Фейсбуці.

«У червні середні реальні зарплати перевищили докризовий рівень і склали 11,6 тис. грн. Економіка почала відновлюватися, а люди повертатися на роботу. Ми очікуємо, що вже на 2022 рік середні зарплати по країні будуть на рівні 15 тис. грн,» – підкреслив Шмигаль.

Також він звернув увагу на те, що кредитні програми для українських фермерів і невеликого бізнесу продовжують набирати обертів. За його словами, вже понад 5 млрд доступних кредитів видано за програмою «5-7-9%» і ще більше ніж 300 млн грн компенсовано фермерам, аби вони також могли «отримати дешевий ресурс для розвитку власної справи».

Водночас Шмигаль поінформував, що вітчизняна промисловість у липні продовжила демонструвати зростання (+1,4% проти червня цього року).

«Через пік економічної коронакризи у березні та квітні промислове виробництво все ще демонструє падіння рік до року. Проте останні три місяці відновлення дають надію, що ми почали сталий тренд на зростання,» – зазначив Прем’єр.

При цьому він акцентував і на тому, що за перші вісім місяців ДПС передбачає, що податкові збори будуть більші на 14 млрд від індикатива та на 49 млрд більші ніж торік.

«Це результат реальної боротьби зі схемами та скрутками, яка вже приносить свої результати у вигляді збільшення доходів бюджету. Боротьба зі схемами – це також сприяння в розвитку чесної конкуренції. Уряд буде подовжувати цю роботу та сприятиме повному знищенню всіх схем у податковій сфері,» – прокоментував глава уряду.

Окрім того, він повідомив, що триває і приватизація збиткових держпідприємств: фактично три тисячі неефективних ДП будуть продані. Так, цього тижня уряд затвердив список об’єктів, які не підлягають приватизації, серед іншого – це Нафтогаз, Укрпошта, Укрзалізниця, Енергоатом.

Зі слів прем’єра, всі вони залишаться під керівництвом держави. Також не будуть приватизовані понад 100 підприємств оборонного сектору.

«При цьому важливо, що ми визначили, що всі ці підприємства зможуть пройти процес корпоратизації, отримати ефективний менеджмент, а відповідно створювати якісне озброєння для нашої армії та на експорт», – додав він.

Нагадаємо, Мінекономіки склало прогноз зростання тарифів на три роки.

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Джерело: Укрінформ