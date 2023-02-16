Прем'єр Японії запросив Зеленського на саміт G7 у річницю вторгнення РФ

Yа майбутній онлайн-зустрічі може бути порушено питання про запрошення Зеленського на очний саміт G7

Президент України Володимир Зеленський отримав від прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди запрошення взяти участь в онлайн-саміті G7 24 лютого. Про це повідомляє Kyodo.

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Зазначається, що на майбутній онлайн-зустрічі може бути порушено питання про запрошення Зеленського на очний саміт об'єднання, який відбудеться 19-21 травня у Хіросімі.

Переговори лідерів G7 стануть першими у 2023 році під головуванням Японії. На зустрічі сторони планують скоординувати позиції щодо збереження санкційного тиску на Росію та продовження надання допомоги Україні.

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Японія неодноразово заявляла, що просуватиме цю позицію головою G7 у 2023 році. Серед тем переговорів також можуть бути питання щодо відновлення інфраструктури в Україні та забезпечення стабільного енергопостачання.

Офіційного підтвердження від Зеленського поки немає.

Раніше повідомлялося, що Японія дасть $170 млн на відновлення України.

До слова, триває 358-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах понад 15 населених пунктів. Зокрема, біля Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Федорівки, Бахмута, Диліївки, Авдіївки, Водяного, Первомайського, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Пречистівки та Новосілки на Донеччині.