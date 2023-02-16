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Прем'єр Японії запросив Зеленського на саміт G7 у річницю вторгнення РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прем'єр Японії запросив Зеленського на саміт G7 у річницю вторгнення РФ
Офіс президента

Yа майбутній онлайн-зустрічі може бути порушено питання про запрошення Зеленського на очний саміт G7

Президент України Володимир Зеленський отримав від прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди запрошення взяти участь в онлайн-саміті G7 24 лютого. Про це повідомляє Kyodo.

Зазначається, що на майбутній онлайн-зустрічі може бути порушено питання про запрошення Зеленського на очний саміт об'єднання, який відбудеться 19-21 травня у Хіросімі.

Переговори лідерів G7 стануть першими у 2023 році під головуванням Японії. На зустрічі сторони планують скоординувати позиції щодо збереження санкційного тиску на Росію та продовження надання допомоги Україні.

Японія неодноразово заявляла, що просуватиме цю позицію головою G7 у 2023 році. Серед тем переговорів також можуть бути питання щодо відновлення інфраструктури в Україні та забезпечення стабільного енергопостачання.

Офіційного підтвердження від Зеленського поки немає.

Раніше повідомлялося, що Японія дасть $170 млн на відновлення України.

До слова, триває 358-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах  понад 15 населених пунктів. Зокрема, біля Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Федорівки, Бахмута, Диліївки, Авдіївки, Водяного, Первомайського, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Пречистівки та Новосілки на Донеччині.

Теги: саміт Володимир Зеленський Україна Японія

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