Японія дасть $170 млн на відновлення України

Кошти буде спрямовано на реалізацію проєктів екстреного відновлення, зокрема відбудову критичної інфраструктури

Уряд Японії виділив $170 млн на відновлення України. Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Беззаперечним пріоритетом на цьому етапі відбудови є відновлення критичної інфраструктури, необхідної для забезпечення базових потреб громадян. Це необхідний крок для повернення українців до своїх будинків та підтримки економічного розвитку в регіонах. Підтримка наших партнерів є вкрай цінною та потрібною. Дякую нашим японським партнерам за допомогу в реалізації проєктів відновлення. Розраховуємо, що після перемоги зможемо швидко перейти до реалізації довгострокових інвестиційних проєктів», – заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, допомога передбачатиме надання японськими партнерами товарів та послуг, необхідних для відновлення. Фіналізовано це рішення про підтримку буде укладенням грантової угоди з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міністерство нагадує, що на початку січня було оголошено, що Уряд Японії виділяє $95 млн на відновлення України. Ці кошти будуть спрямовані на Програмі розвитку ООН (ПРООН) в рамках партнерської угоди.