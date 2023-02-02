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Японія дасть $170 млн на відновлення України

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Японія дасть $170 млн на відновлення України
фото з відкритих джерел

Кошти буде спрямовано на реалізацію проєктів екстреного відновлення, зокрема відбудову критичної інфраструктури

Уряд Японії виділив $170 млн на відновлення України. Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

«Беззаперечним пріоритетом на цьому етапі відбудови є відновлення критичної інфраструктури, необхідної для забезпечення базових потреб громадян. Це необхідний крок для повернення українців до своїх будинків та підтримки економічного розвитку в регіонах. Підтримка наших партнерів є вкрай цінною та потрібною. Дякую нашим японським партнерам за допомогу в реалізації проєктів відновлення. Розраховуємо, що після перемоги зможемо швидко перейти до реалізації довгострокових інвестиційних проєктів», – заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, допомога передбачатиме надання японськими партнерами товарів та послуг, необхідних для відновлення. Фіналізовано це рішення про підтримку буде укладенням грантової угоди з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA).

Міністерство нагадує, що на початку січня було оголошено, що Уряд Японії виділяє $95 млн на відновлення України. Ці кошти будуть спрямовані на Програмі розвитку ООН (ПРООН) в рамках партнерської угоди.

Теги: Японія гуманітарна допомога інфраструктура

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