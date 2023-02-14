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Ядерна загроза РФ: Японія зробила заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ядерна загроза РФ: Японія зробила заяву
фото з відкритих джерел

Японія домовилися продовжувати підтримувати Україну

Міністерство закордонних справ Японії висловило стурбованість через загрозу застосування ядерної зброї з боку Росії, така загроза абсолютно неприйнятна. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Японії Такео Морі.

«Японія серйозно стурбована загрозою застосування ядерної зброї з боку Росії. Така загроза абсолютно неприйнятна, і Росія за жодних обставин не повинна застосовувати ядерну зброю», - заявив заступник міністра за підсумками тристоронньої зустрічі з першим заступником держсекретаря США Уенді Шерман та заступником міністра закордонних справ Республіки Корея Чо Хен Доном.

За словами Морі, сторони за підсумками переговорів домовилися продовжувати підтримувати Україну, а також мають намір запровадити нові санкції проти РФ. Ці питання піднімуть на саміті G7 у Хіросімі.

Нагадаємо, Японська розвідка підрахувала російських генералів, знищених в Україні. Раніше Уряд Японії виділив $170 млн на відновлення України.

Теги: розвідка росія Японія санкції

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