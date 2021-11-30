Прем'єр України зустрівся з керівництвом Євросоюзу: про що говорили

Прем’єр-міністри країн Асоційованого тріо на зустрічі з президентом Єврокомісії

Шмигаль провів зустрічі з головою дипломатії ЄС Боррелем та головою Єврокомісії фон дер Ляєн

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у рамках візиту до Брюсселя у вівторок, 30 листопада, провів зустріч із високим представником ЄС Жозепом Боррелем, а також із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

«Дякую Жозепу Боррелю за конструктивну зустріч у Брюсселі. На тлі загострення ситуації на кордонах України з боку Росії та міграційної кризи на кордоні Польщі та Білорусі питання посилення регіональної безпеки є беззаперечним пріоритетом. Цінуємо готовність ЄС допомагати Україні», – написав Шмигаль у Twitter.

Також прем'єр разом із колегами з Грузії Іраклієм Гарібашвілі та Молдови Наталії Гаврилиці провів зустріч із головою Єврокомісії.

«Енергетична безпека є одним із ключових пріоритетів уряду України, що включає диверсифікацію шляхів постачання енергоносіїв, протидію російському газовому шантажу та синхронізацію з європейською мережею ENTSO-E. Україна прагне залишатися надійним транзитером газу, виступає за збереження транзиту та укладення нового контракту», – повідомляє пресслужба уряду.

За словами Шмигаля, Україна надала свої пропозиції щодо посилення спільної енергетичної безпеки з ЄС, зокрема щодо створення відповідної Регіональної платформи.

«У рамках реалізації цієї ініціативи Україна готова забезпечити додатковий транзит газу за зниженим тарифом та надати частину своїх підземних сховищ для зберігання газу європейським компаніям», – заявив Шмигаль.

Він також зазначив, що країни Асоційованого тріо глибоко інтегровані у транспортні мережі ЄС.

При цьому наголошується на необхідності вирішувати торгові питання з урахуванням розвитку ситуації навколо Білорусі.

Шмигаль зазначив, що укладання угоди про автомобільні перевезення, як передбачено в Угоді про асоціацію Україна – ЄС, вирішить питання дозволів, сприятиме ефективному впровадженню поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі.

Крім того, прем'єр наголосив на необхідності посилення регіонального співробітництва у питаннях клімату та екології.

«Прем'єр-міністр також наголосив, що ЄС має врахувати готовність держав «Тріо» впроваджувати «зелений» курс у контексті майбутнього застосування вуглецевого податку (CBAM), який не може стати перепоною для торговельних відносин між державами-партнерами», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Шмигаль обговорив із віцепрезидентом Єврокомісії транзит газу.